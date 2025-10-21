Santos x Vitória: CBF divulga áudios do VAR em lances que geraram reação de Neymar
Atacante criticou a arbitragem após lances polêmicos na Vila Belmiro
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do VAR da derrota do Santos para o Vitória por 1 a 0, na Vila Belmiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (20).
O árbitro de vídeo foi acionado em dois momentos: no início da primeira etapa, em um pênalti marcado para o Santos, e aos 40 minutos, quando o pênalti do Vitória foi confirmado.
No lance a favor do Santos, o árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) havia marcado pênalti. Ao revisar as imagens, Emerson de Almeida Ferreira (MG), do VAR, recomendou a revisão por entender que o lance não configurava penalti.
Diálogo no pênalti anulado para o Santos:
VAR: O jogador chuta o chão. Coloca uma outra lateral para mim… o braço do jogador de vermelho é referência e de branco chuta o chão. Recomendo uma revisão para não penal. Klein, o que acontece? O de branco chuta o chão. O de vermelho, que disputa a bola com ele, está com o braço de referência.
Árbitro: Ok, o camisa 43 não calça. Na hora que ele chuta, chuta o chão. Vou voltar com bola ao chão.
VAR: Ok, excelente decisão.
Pênalti para o Vitória
O segundo lance ocorreu aos 40 minutos do segundo tempo. Em uma bola cruzada na área, o zagueiro Adonis Frías afastou, mas foi identificado que o atacante Renzo López foi atingido pelo goleiro Gabriel Brazão em uma disputa sem a bola.
Após a recomendação do VAR, o árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) marcou pênalti.
Diálogo no pênalti para o Vitória:
VAR: O branco joga a bola e o goleiro pula por cima do jogador. Mas o branco já tinha jogado a bola. O branco claramente tira a bola…
VAR: Agora coloca na câmera 1650 para eu ver a lateralidade. Abre agora para eu ver de onde vem a bola, a distância. Para mim, o goleiro não tinha condições de jogar a bola. Ele está longe. Klein, eu vou te sugerir a revisão porque não tinha posição de disputar a bola. O defensor joga e, em seguida, ele atropela o atacante.
VAR: Klein, eu vou te mostrar a distância que a bola foi jogada, o defensor tirando e o goleiro atropelando o atacante.
Árbitro: Perfeito. De forma imprudente, quando a bola estava em jogo, o goleiro do Santos atinge… vou voltar com tiro penal sem cartão.
Neymar critica arbitragem
Marcando presença em um dos camarotes da Vila Belmiro, Neymar usou as redes sociais para reprovar a atuação de Rafael Rodrigo Klein. A postagem aconteceu após a marcação do pênalti o Vitória.
— Tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil pra ontem — disse o camisa 10.
Neymar segue fora da equipe do Santos enquanto se recupera de uma lesão na coxa direita.
