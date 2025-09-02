Veja agenda de jogos do Vitória em setembro

A pausa para a Data Fifa tornou o mês de setembro um pouco mais tranquilo para a maioria do clubes da elite do futebol brasileiro, que terão mais tempo para trabalhar e descansar antes do retorno do Brasileirão. Esse, inclusive, é o caso do Vitória, que vai ter apenas três jogos neste período de 30 dias.

Só o mês de junho proporcionou uma pausa ainda maior por conta da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. À época, o Vitória só jogou duas vezes, contra Corinthians e Cruzeiro, ambos pelo Brasileirão. Vale lembrar que o Rubro-Negro tem 51 jogos nesta temporada, com 18 vitórias, 20 empates e 13 derrotas (48,3% de aproveitamento).

Confira a quantidade de jogos os do Vitória em cada mês do ano:

Agosto - cinco;

Julho - seis;

Junho - dois;

Maio - sete;

Abril - oito;

Março - nove;

Fevereiro - oito;

Janeiro - seis.

Vitória tem confrontos decisivos

Rodrigo Chagas, técnico do Vitória, após jogo contra o Atlético-MG; veja agenda do clube em setembro (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Mas a baixa quantidade de jogos não quer dizer que será uma tarefa fácil para o time de Rodrigo Chagas, que vai encarar dois confrontos diretos (Fortaleza e Grêmio) para tentar aliviar a pressão e sair da zona de rebaixamento. A começar pelo Fortaleza, que recebe o Vitória às 16h do dia 13 de setembro (horário de Brasília), um sábado, no Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Vitória é o 17º colocado, com 22 pontos, o Leão do Pici está em 19º, com 15.

O Vitória, por sinal, ainda não venceu fora de casa, mas, como tem apenas o Brasileirão para disputar até o fim da temporada, pode apostar todas as suas fichas para somar três pontos nesses jogos importantes.

Confira agenda do Vitória em setembro: