Em dia de reapresentação do elenco após resultado importante contra o Atlético-MG, o Vitória convocou, nesta quarta-feira, uma entrevista coletiva para apresentar a nova comissão técnica, que assume o clube depois da demissão de Fábio Carille. Como antecipado exclusivamente pelo Lance!, Rodrigo Chagas foi efetivado no cargo de treinador, enquanto Cleber dos Santos chega para ser o auxiliar técnico.

Rodrigo, inclusive, comandou o time na vitória por 1 a 0 contra o Atlético-MG, no último domingo, e tem uma forte identificação com a torcida. Ídolo e ex-jogador do Rubro-Negro, ele estava no sub-20 antes de assumir o cargo, já treinou o elenco profissional entre 2020 e 2021 e soma 35 jogos à frente da equipe, com 14 vitórias, 14 empates e sete derrotas.

— O desafio sempre foi constante na minha vida. A gente sempre buscou estar melhorando como atleta e treinador dentro de um momento não muito bom para o clube, mas que se sente capaz de estar à frente. Temos carta branca para trabalhar, buscar o que é melhor para que o clube possa ter desenvolvimento [...] E dizer também a aceitação dos atletas com a minha pessoa. Nós temos um grupo muito bom que vai se sobressair desse momento ruim. E a vida transforma com os resultados. Vamos trabalhar muito para dar resultado — destacou o novo treinador.

Já Cleber foi contratado pela diretoria para integrar a comissão técnica e também foi apresentado na tarde desta quarta.

— Iniciei minha trajetória em 2001 como treinador, com 22 anos. Já tenho 25 anos de história como treinador. Passei por grandes clubes, tive experiência como auxiliar da casa. Iniciei essa minha trajetória no Vasco como auxiliar em 2015. Fui auxiliar, passei por alguns treinadores. E, depois disso, vim ser auxiliar técnico do treinador Zé Ricardo até o ano passado. Experiência no Catar, Japão. No final do ano passado retornei ao Brasil no Flamengo, no sub-20. Terminei em março, quando a gente foi campeão da Libertadores — relembrou Cleber.

Rodrigo Chagas concede primeira entrevista como treinador do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Próximos passos no Vitória

O treinador Rodrigo Chagas também projetou os próximos passos do Vitória nesta temporada e apontou qual seu estilo de jogo ideal. Vale lembrar que o Rubro-Negro é o 17º colocado do Brasileirão, com 22 pontos, e luta para permanecer na elite do futebol brasileiro.

— Que a gente continue evoluindo no nosso trabalho. E com o time, quem sabe, dentro da Sul-Americana ou, quem sabe, a Libertadores. O que não falta é sonho. Vou trabalhar muito para que acontecer. Não conheço o Cleber, mas sou o cara fácil de lidar. A gente vai trabalhar em conjunto em um bem maior para o Vitória. Está vindo para o clube que tem identidade com torcida muito grande, estrutura fenomenal que vai dar todo suporte necessário.

— Vou sempre tentar uma equipe construtiva que tenha a bola. Lógico que depende do adversário. Tentamos fazer contra o Atlético-MG, que tinha marcação individual e dificultou para a gente construir. É ter uma equipe organizada, construtiva, não deixando o adversário jogar, que esteja sempre com o pé na bola, que esteja sempre pressionando o adversário — completou.

O Vitória agora tem pouco mais de uma semana para trabalhar antes do compromisso contra o Fortaleza, marcado para as 16h do dia 13 de setembro (horário de Brasília), um sábado, no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.