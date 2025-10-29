menu hamburguer
Futebol Nacional

Série B: com nove clubes, veja risco de rebaixamento nas últimas quatro rodadas

Paysandu pode ser rebaixado nesta rodada para a Série C

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 29/10/2025
08:01
Botafogo-SP Paysandu Série B
Série B chega em reta decisiva a quatro rodadas do fim. Foto: Matheus Vieira/Paysandu
A quatro rodadas do fim, a Série B tem nove times com risco de rebaixamento para a Terceirona - apenas quatro caem. As quatro equipes dentro da ZR possuem mais de 50% de possibilidade de queda, enquanto outros dois têm números relevantes.

Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Lanterna, com 27 pontos, o Paysandu tem 99,9% de risco e pode ser rebaixado na rodada do final de semana. Amazonas (95,4%) e Volta Redonda (88,2%) também estão em situações bem delicadas e ocupam a penúltima e antepenúltima colocações, com 34 e 32 pontos, respectivamente.

O Botafogo-SP (68,8%) é o último time dentro da ZR, com 35 pontos. A equipe mais próxima é o Athletic-MG (34%), com 37 pontos, enquanto a Ferroviária-SP (12,6%), com 39 pontos, também tem possibilidade relevante de queda.

América-MG, Operário-PR e Vila Nova, equipes acima de 40 pontos, não chegam nem a 1% de risco de rebaixamento.

Risco de rebaixamento na Série B

  1. Paysandu: 99,9% (20º colocado, 27 pontos)
  2. Amazonas: 95,4% (19º colocado, 32 pontos)
  3. Volta Redonda: 88,2% (18º colocado, 34 pontos)
  4. Botafogo-SP: 68,8% (17º colocado, 35 pontos)
  5. Athletic-MG: 34% (16º colocado, 37 pontos)
  6. Ferroviária-SP: 12,6% (15º colocado, 39 pontos)
  7. América-MG: 0,57% (14º colocado, 41 pontos)
  8. Operário-PR: 0,44% (13º colocado, 42 pontos)
  9. Vila Nova: 0,004% (12º colocado, 44 pontos)

Pontuação para não ter risco de rebaixamento na Série B

A média histórica do 16º colocado na Série B, desde o início dos pontos corridos em 2006, é de 44 pontos. De acordo com a UFMG, a equipe que chegar nesta pontuação tem 2,1% de risco de rebaixamento nesta temporada.

Já o número garantido em 2025 para evitar a queda é de 47 pontos. O número pode variar a cada rodada e a história traz outras possibilidades.

Em 2024, por exemplo, o CRB não caiu com 42 pontos, assim como o Ceará em 2007, com 50 pontos, a maior pontuação do primeiro time fora da ZR. Por outro lado, a Chapecoense se salvou em 2023 com 40 pontos, na menor pontuação a evitar o rebaixamento.

Em 19 edições, chegar a 44 pontos salvou a equipe em sete oportunidades.

  • 46 pontos: 0,018%
  • 45 pontos: 0,21%
  • 44 pontos: 2,1%
  • 43 pontos: 10,6%
  • 42 pontos: 30,5%
  • 41 pontos: 60,6%
  • 40 pontos: 83,8%

Veja a pontuação do 16º colocado na história da Série B

  • 2006: 44 pontos (CRB)
  • 2007: 50 pontos (Ceará)
  • 2008: 45 pontos (Fortaleza)
  • 2009: 46 pontos (América-RN)
  • 2010: 46 pontos (Vila Nova)
  • 2011: 48 pontos (ASA)
  • 2012: 43 pontos (Guaratinguetá)
  • 2013: 44 pontos (Atlético-GO)
  • 2014: 46 pontos (Bragantino)
  • 2015: 44 pontos (Oeste)
  • 2016: 41 pontos (Oeste)
  • 2017: 44 pontos (Guarani)
  • 2018: 46 pontos (Oeste)
  • 2019: 41 pontos (Figueirense)
  • 2020: 44 pontos (Náutico)
  • 2021: 44 pontos (Londrina)
  • 2022: 44 pontos (Novorizontino)
  • 2023: 40 pontos (Chapecoense)
  • 2024: 42 pontos (CRB)

Jogos da 35ª rodada da Série B

A 35ª rodada começará na sexta-feira (31) e se encerra na segunda-feira (3). Os destaques ficam para os confrontos diretos entre Operário-PR e Vila Nova e Volta Redonda e Botafogo-SP, além da possibilidade do Paysandu ser rebaixado diante do Atlético-GO.

  1. Coritiba x CRB
  2. Atlético-GO x Paysandu
  3. Ferroviária-SP x Criciúma
  4. Goiás x Athletico
  5. Avaí x Athletic-MG
  6. Amazonas x Cuiabá
  7. Remo x Chapecoense
  8. Operário-PR x Vila Nova
  9. América-MG x Novorizontino
  10. Volta Redonda x Botafogo-SP

