A quatro rodadas do fim, a Série B tem nove times com risco de rebaixamento para a Terceirona - apenas quatro caem. As quatro equipes dentro da ZR possuem mais de 50% de possibilidade de queda, enquanto outros dois têm números relevantes.

Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Lanterna, com 27 pontos, o Paysandu tem 99,9% de risco e pode ser rebaixado na rodada do final de semana. Amazonas (95,4%) e Volta Redonda (88,2%) também estão em situações bem delicadas e ocupam a penúltima e antepenúltima colocações, com 34 e 32 pontos, respectivamente.

O Botafogo-SP (68,8%) é o último time dentro da ZR, com 35 pontos. A equipe mais próxima é o Athletic-MG (34%), com 37 pontos, enquanto a Ferroviária-SP (12,6%), com 39 pontos, também tem possibilidade relevante de queda.

América-MG, Operário-PR e Vila Nova, equipes acima de 40 pontos, não chegam nem a 1% de risco de rebaixamento.

Risco de rebaixamento na Série B

Paysandu: 99,9% (20º colocado, 27 pontos) Amazonas: 95,4% (19º colocado, 32 pontos) Volta Redonda: 88,2% (18º colocado, 34 pontos) Botafogo-SP: 68,8% (17º colocado, 35 pontos) Athletic-MG: 34% (16º colocado, 37 pontos) Ferroviária-SP: 12,6% (15º colocado, 39 pontos) América-MG: 0,57% (14º colocado, 41 pontos) Operário-PR: 0,44% (13º colocado, 42 pontos) Vila Nova: 0,004% (12º colocado, 44 pontos)

Pontuação para não ter risco de rebaixamento na Série B

A média histórica do 16º colocado na Série B, desde o início dos pontos corridos em 2006, é de 44 pontos. De acordo com a UFMG, a equipe que chegar nesta pontuação tem 2,1% de risco de rebaixamento nesta temporada.

Já o número garantido em 2025 para evitar a queda é de 47 pontos. O número pode variar a cada rodada e a história traz outras possibilidades.

Em 2024, por exemplo, o CRB não caiu com 42 pontos, assim como o Ceará em 2007, com 50 pontos, a maior pontuação do primeiro time fora da ZR. Por outro lado, a Chapecoense se salvou em 2023 com 40 pontos, na menor pontuação a evitar o rebaixamento.

Em 19 edições, chegar a 44 pontos salvou a equipe em sete oportunidades.

46 pontos: 0,018%

45 pontos: 0,21%

44 pontos: 2,1%

43 pontos: 10,6%

42 pontos: 30,5%

41 pontos: 60,6%

40 pontos: 83,8%

Veja a pontuação do 16º colocado na história da Série B

2006: 44 pontos (CRB)

2007: 50 pontos (Ceará)

2008: 45 pontos (Fortaleza)

2009: 46 pontos (América-RN)

2010: 46 pontos (Vila Nova)

2011: 48 pontos (ASA)

2012: 43 pontos (Guaratinguetá)

2013: 44 pontos (Atlético-GO)

2014: 46 pontos (Bragantino)

2015: 44 pontos (Oeste)

2016: 41 pontos (Oeste)

2017: 44 pontos (Guarani)

2018: 46 pontos (Oeste)

2019: 41 pontos (Figueirense)

2020: 44 pontos (Náutico)

2021: 44 pontos (Londrina)

2022: 44 pontos (Novorizontino)

2023: 40 pontos (Chapecoense)

2024: 42 pontos (CRB)

Jogos da 35ª rodada da Série B

A 35ª rodada começará na sexta-feira (31) e se encerra na segunda-feira (3). Os destaques ficam para os confrontos diretos entre Operário-PR e Vila Nova e Volta Redonda e Botafogo-SP, além da possibilidade do Paysandu ser rebaixado diante do Atlético-GO.