Série B: com nove clubes, veja risco de rebaixamento nas últimas quatro rodadas
Paysandu pode ser rebaixado nesta rodada para a Série C
A quatro rodadas do fim, a Série B tem nove times com risco de rebaixamento para a Terceirona - apenas quatro caem. As quatro equipes dentro da ZR possuem mais de 50% de possibilidade de queda, enquanto outros dois têm números relevantes.
Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Lanterna, com 27 pontos, o Paysandu tem 99,9% de risco e pode ser rebaixado na rodada do final de semana. Amazonas (95,4%) e Volta Redonda (88,2%) também estão em situações bem delicadas e ocupam a penúltima e antepenúltima colocações, com 34 e 32 pontos, respectivamente.
O Botafogo-SP (68,8%) é o último time dentro da ZR, com 35 pontos. A equipe mais próxima é o Athletic-MG (34%), com 37 pontos, enquanto a Ferroviária-SP (12,6%), com 39 pontos, também tem possibilidade relevante de queda.
América-MG, Operário-PR e Vila Nova, equipes acima de 40 pontos, não chegam nem a 1% de risco de rebaixamento.
➡️Veja a tabela completa da Série B
Risco de rebaixamento na Série B
- Paysandu: 99,9% (20º colocado, 27 pontos)
- Amazonas: 95,4% (19º colocado, 32 pontos)
- Volta Redonda: 88,2% (18º colocado, 34 pontos)
- Botafogo-SP: 68,8% (17º colocado, 35 pontos)
- Athletic-MG: 34% (16º colocado, 37 pontos)
- Ferroviária-SP: 12,6% (15º colocado, 39 pontos)
- América-MG: 0,57% (14º colocado, 41 pontos)
- Operário-PR: 0,44% (13º colocado, 42 pontos)
- Vila Nova: 0,004% (12º colocado, 44 pontos)
Pontuação para não ter risco de rebaixamento na Série B
A média histórica do 16º colocado na Série B, desde o início dos pontos corridos em 2006, é de 44 pontos. De acordo com a UFMG, a equipe que chegar nesta pontuação tem 2,1% de risco de rebaixamento nesta temporada.
Já o número garantido em 2025 para evitar a queda é de 47 pontos. O número pode variar a cada rodada e a história traz outras possibilidades.
Em 2024, por exemplo, o CRB não caiu com 42 pontos, assim como o Ceará em 2007, com 50 pontos, a maior pontuação do primeiro time fora da ZR. Por outro lado, a Chapecoense se salvou em 2023 com 40 pontos, na menor pontuação a evitar o rebaixamento.
Em 19 edições, chegar a 44 pontos salvou a equipe em sete oportunidades.
- 46 pontos: 0,018%
- 45 pontos: 0,21%
- 44 pontos: 2,1%
- 43 pontos: 10,6%
- 42 pontos: 30,5%
- 41 pontos: 60,6%
- 40 pontos: 83,8%
Veja a pontuação do 16º colocado na história da Série B
- 2006: 44 pontos (CRB)
- 2007: 50 pontos (Ceará)
- 2008: 45 pontos (Fortaleza)
- 2009: 46 pontos (América-RN)
- 2010: 46 pontos (Vila Nova)
- 2011: 48 pontos (ASA)
- 2012: 43 pontos (Guaratinguetá)
- 2013: 44 pontos (Atlético-GO)
- 2014: 46 pontos (Bragantino)
- 2015: 44 pontos (Oeste)
- 2016: 41 pontos (Oeste)
- 2017: 44 pontos (Guarani)
- 2018: 46 pontos (Oeste)
- 2019: 41 pontos (Figueirense)
- 2020: 44 pontos (Náutico)
- 2021: 44 pontos (Londrina)
- 2022: 44 pontos (Novorizontino)
- 2023: 40 pontos (Chapecoense)
- 2024: 42 pontos (CRB)
Jogos da 35ª rodada da Série B
A 35ª rodada começará na sexta-feira (31) e se encerra na segunda-feira (3). Os destaques ficam para os confrontos diretos entre Operário-PR e Vila Nova e Volta Redonda e Botafogo-SP, além da possibilidade do Paysandu ser rebaixado diante do Atlético-GO.
- Coritiba x CRB
- Atlético-GO x Paysandu
- Ferroviária-SP x Criciúma
- Goiás x Athletico
- Avaí x Athletic-MG
- Amazonas x Cuiabá
- Remo x Chapecoense
- Operário-PR x Vila Nova
- América-MG x Novorizontino
- Volta Redonda x Botafogo-SP
