A três rodadas do fim, a Série B do Brasileirão tem disputas abertas em todas as partes da tabela: título, acesso à elite e rebaixamento. O Coritiba desponta como favorito a levar o campeonato, mas a diferença é de apenas três pontos para Chapecoense e Remo, que sequer estão garantidos na Série A do ano que vem.

Briga pelo título da Série B

Apesar da distância pequena para os adversários, o Coritiba enfrenta três times que estão na zona de rebaixamento e, por isso, tem 70% de chances de título, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Além de Chapecoense e Remo, o rival Athletico-PR ainda sonha com o troféu. Novorizontino, Criciúma e Goiás também têm chances matemáticas.

Probabilidades de vencer a Série B

Coritiba - 70,2%

Chapecoense - 18,5%

Remo - 5%

Athletico-PR - 4,2%

Novorizontino - 0,95%

Criciúma - 0,75%

Goiás - 0,34%

Fonte: UFMG

Jogos dos principais postulantes ao título

Coritiba: Paysandu (f), Athletic (c) e Amazonas (f)

Chapecoense: América-MG (c), Volta Redonda (f) e Atlético-GO (c)

Remo: Novorizontino (f), Avaí (f) e Goiás (c)

Athletico-PR: Volta Redonda (c), Ferroviária (f) e América-MG (c)

Iuri Castilho, jogador do Coritiba, durante partida contra o CRB pela Série B (Foto: Robson Mafra / AGIF / Gazeta Press)

E o acessso?

Os quatro times que ocupam o G4 neste momento têm mais de 60% de chances de garantir a vaga na próxima edição da Série A do Brasileirão. No entanto, Novorizontino, Criciúma e Goiás também aparecem com probabilidades consideráveis.

Probabilidades de acesso

Coritiba - 99,37%

Chapecoense - 88,2%

Remo - 68,6%

Athletico-PR - 61,3%

Novorizontino - 33,7%

Criciúma - 27,2%

Goiás - 16,9%

CRB - 3,2%

Atlético-GO - 1,1%

Avaí - 0,36%

Fonte: UFMG

Classificação da parte de cima da Série B

1º Coritiba - 61 (17V / +14SG)

2º Chapecoense - 58 (17V / +17SG)

3º Remo - 58 (15V / +12SG)

4º Athletico-PR - 56 (16V / +6SG)

5º Novorizontino - 56 (14V / +9SG)

6º Criciúma - 55 (15V / +12SG)

7º Goiás - 55 (15V / +5SG)

8º CRB - 52 (15V / +6SG)

9º Avaí - 51 (13V / +8SG)

10º Atlético-GO - 51 (13V / +3SG)

Julimar, jogador do Athletico-PR, comemora seu gol durante partida contra o Amazonas pela Série B (Foto: Robson Mafra / AGIF / Gazeta Press)

Luta contra o rebaixamento

A Série B tem apenas um rebaixado certo até o momento: o Paysandu. Dependendo dos resultados da 36ª rodada, porém, o Volta Redonda pode se juntar no caminho para a Série C. O Amazonas também tem situação bastante delicada. Primeiro time fora da zona de degola, o Botafogo-SP é quem vive melhor forma entre os ameaçados: são seis jogos sem perder, a última derrota sendo contra o líder Coritiba.

Probabilidades de rebaixamento

Paysandu - 100%

Volta Redonda - 98,5%

Amazonas - 86,7%

Athletic - 66%

Botafogo-SP - 35%

Ferroviária - 13,3%

Fonte: UFMG

Jogos dos ameaçados de rebaixamento

Volta Redonda: Athletico-PR (f), Chapecoense (c) e Vila Nova (f)

Amazonas: Botafogo-SP (f), Paysandu (f) e Coritiba (c)

Athletic: Ferroviária (c), Coritiba (f) e Paysandu (c)

Botafogo-SP: Amazonas (c), Criciúma (f) e Avaí (c)

Ferroviária: Athletic (f), Athletico-PR (c) e Operário (f)

Classificação da parte debaixo da Série B

15º Ferroviária - 40 (8V / -6SG)

16º Botafogo-SP - 38 (9V / -19SG)

17º Athletic - 37 (10V / -12SG)

18º Amazonas - 35 (8V / -15SG)

19º Volta Redonda - 34 (8V / -15SG)

20º Paysandu - 27 (5V / -14SG)

Jogadores do Amazonas se reúnem antes de jogo contra o CRB na Série B (Foto: Renato Alexandre / Agência F8 / Gazeta Press)

Últimos capítulos da Série B

A Série B de 2025 terminará ainda este mês, com a última rodada marcada para o dia 23 de novembro.

36ª rodada: sexta-feira (7/11) a segunda-feira (10/11)

37ª rodada: sexta-feira (14/11) a domingo (16/11)

38ª rodada: domingo (23/11)