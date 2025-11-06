Série B tem disputas abertas em todas as partes da tabela; veja probabilidades e panorama
Três rodadas separam equipes da definição do destino em 2026
A três rodadas do fim, a Série B do Brasileirão tem disputas abertas em todas as partes da tabela: título, acesso à elite e rebaixamento. O Coritiba desponta como favorito a levar o campeonato, mas a diferença é de apenas três pontos para Chapecoense e Remo, que sequer estão garantidos na Série A do ano que vem.
Briga pelo título da Série B
Apesar da distância pequena para os adversários, o Coritiba enfrenta três times que estão na zona de rebaixamento e, por isso, tem 70% de chances de título, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Além de Chapecoense e Remo, o rival Athletico-PR ainda sonha com o troféu. Novorizontino, Criciúma e Goiás também têm chances matemáticas.
Probabilidades de vencer a Série B
Coritiba - 70,2%
Chapecoense - 18,5%
Remo - 5%
Athletico-PR - 4,2%
Novorizontino - 0,95%
Criciúma - 0,75%
Goiás - 0,34%
Fonte: UFMG
Jogos dos principais postulantes ao título
Coritiba: Paysandu (f), Athletic (c) e Amazonas (f)
Chapecoense: América-MG (c), Volta Redonda (f) e Atlético-GO (c)
Remo: Novorizontino (f), Avaí (f) e Goiás (c)
Athletico-PR: Volta Redonda (c), Ferroviária (f) e América-MG (c)
➡️ Confira a tabela completa da Série B do Brasileirão
E o acessso?
Os quatro times que ocupam o G4 neste momento têm mais de 60% de chances de garantir a vaga na próxima edição da Série A do Brasileirão. No entanto, Novorizontino, Criciúma e Goiás também aparecem com probabilidades consideráveis.
Probabilidades de acesso
Coritiba - 99,37%
Chapecoense - 88,2%
Remo - 68,6%
Athletico-PR - 61,3%
Novorizontino - 33,7%
Criciúma - 27,2%
Goiás - 16,9%
CRB - 3,2%
Atlético-GO - 1,1%
Avaí - 0,36%
Fonte: UFMG
Classificação da parte de cima da Série B
1º Coritiba - 61 (17V / +14SG)
2º Chapecoense - 58 (17V / +17SG)
3º Remo - 58 (15V / +12SG)
4º Athletico-PR - 56 (16V / +6SG)
5º Novorizontino - 56 (14V / +9SG)
6º Criciúma - 55 (15V / +12SG)
7º Goiás - 55 (15V / +5SG)
8º CRB - 52 (15V / +6SG)
9º Avaí - 51 (13V / +8SG)
10º Atlético-GO - 51 (13V / +3SG)
➡️ Confira curiosidades sobre a Série B do Brasileirão
Luta contra o rebaixamento
A Série B tem apenas um rebaixado certo até o momento: o Paysandu. Dependendo dos resultados da 36ª rodada, porém, o Volta Redonda pode se juntar no caminho para a Série C. O Amazonas também tem situação bastante delicada. Primeiro time fora da zona de degola, o Botafogo-SP é quem vive melhor forma entre os ameaçados: são seis jogos sem perder, a última derrota sendo contra o líder Coritiba.
Probabilidades de rebaixamento
Paysandu - 100%
Volta Redonda - 98,5%
Amazonas - 86,7%
Athletic - 66%
Botafogo-SP - 35%
Ferroviária - 13,3%
Fonte: UFMG
Jogos dos ameaçados de rebaixamento
Volta Redonda: Athletico-PR (f), Chapecoense (c) e Vila Nova (f)
Amazonas: Botafogo-SP (f), Paysandu (f) e Coritiba (c)
Athletic: Ferroviária (c), Coritiba (f) e Paysandu (c)
Botafogo-SP: Amazonas (c), Criciúma (f) e Avaí (c)
Ferroviária: Athletic (f), Athletico-PR (c) e Operário (f)
Classificação da parte debaixo da Série B
15º Ferroviária - 40 (8V / -6SG)
16º Botafogo-SP - 38 (9V / -19SG)
17º Athletic - 37 (10V / -12SG)
18º Amazonas - 35 (8V / -15SG)
19º Volta Redonda - 34 (8V / -15SG)
20º Paysandu - 27 (5V / -14SG)
Últimos capítulos da Série B
A Série B de 2025 terminará ainda este mês, com a última rodada marcada para o dia 23 de novembro.
36ª rodada: sexta-feira (7/11) a segunda-feira (10/11)
37ª rodada: sexta-feira (14/11) a domingo (16/11)
38ª rodada: domingo (23/11)
