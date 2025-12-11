A Federação Paulista de Futebol (FPF) determinou que a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, fique impedida de participar de competições sob sua responsabilidade até o final de 2026.

continua após a publicidade

A medida, formalizada em portaria assinada pelo vice-presidente Mauro Silva, atende a uma orientação do Ministério Público de São Paulo, por meio do Juizado Especial Criminal da Capital.

O MP recomendou a suspensão após apontar preocupações relacionadas à segurança nos eventos esportivos. Com isso, além da proibição de ingresso dos integrantes, também ficam vetados quaisquer itens que remetam ao grupo, como bandeiras, faixas, roupas ou outros materiais identificadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A FPF comunicará os órgãos de segurança públicos e o Ministério Público de São Paulo para que fiscalizem o cumprimento da determinação. A entidade máxima do futebol paulista ainda informou que a portaria passa a valer imediatamente, e todas as normas anteriores que contrariem a nova decisão deixam de ter efeito.

Em nota oficial, a Gaviões da Fiel informou que seu departamento jurídico já foi acionado após a divulgação da portaria da FPF. A torcida organizada declarou que está ciente do comunicado e que irá se manifestar publicamente no momento que considerar adequado.

continua após a publicidade

— Em relação ao comunicado, o departamento jurídico do Gaviões já tomou conhecimento e, no momento oportuno, iremos nos manifestar — disse.

Neo Química Arena (Foto: Izabela Giannola / Lance!)

Veja abaixo a nota completa da FPF

PORTARIA FPF – Nº 214 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

MAURO SILVA, Vice-Presidente da Federação Paulista de Futebol, no uso das atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO os termos do Ofício JECRIM nº 077/2025, datado de 10 de dezembro de 2025, expedido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - Juizado Especial Criminal da Capital, por meio do qual o Ilustre 1º Promotor de Justiça da Promotoria do Juizado Especial Criminal Central recomenda a proibição da presença da seguinte Torcida Organizada: "GAVIÕES DA FIEL", em todas as praças desportivas, até o final do ano de 2026.

CONSIDERANDO que é dever desta Entidade preservar a disciplina nos campos de futebol.

INFORMA:

Atender integralmente a recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, para que seja PROIBIDA a entrada, nos estádios de futebol, de qualquer indumentária e objetos (faixas, bandeiras etc.) que identifiquem os associados da torcida organizada: "GAVIÕES DA FIEL", do Sport Club Corinthians Paulista, a contar desta data, até o final do ano de 2026.

A Federação Paulista de Futebol oficiará aos Órgãos de Segurança do Estado, Ministério Público do Estado de São Paulo, para fins de fiscalização no cumprimento desta Portaria. Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Mauro Silva

Vice-Presidente