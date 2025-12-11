O lateral Lucas Rosa foi peça importante na vitória do Ajax sobre o Qarabag por 4 a 2, pela Champions League, nesta quarta-feira (10). O passe para o segundo gol dos holandeses, marcado por Oscar Gloukh, saiu dos pés do brasileiro e empatou a partida diante dos azeris, contribuindo para a virada fora de casa.

Foi a primeira vitória do Ajax nesta edição da Champions League. A equipe soma agora três pontos e está quatro atrás do último time que ocupa a zona de classificação para a fase de play-offs.

— Grande desempenho e espírito de equipe para essa vitória na Champions League. Feliz em contribuir com uma assistência. Estamos em uma boa sequência e confio que seguiremos assim, crescendo e entregando resultados que essa camisa e nossa torcida merecem — afirmou Lucas Rosa.

O Ajax volta a campo no próximo domingo (14), contra o Feyenoord, em casa, no clássico holandês.

— Foi uma vitória fundamental para a gente. Não só para melhorar na tabela, mas para a sequência da temporada. Jogamos contra um adversário duro, distante de casa, no frio, e conseguimos desempenhar bem — completou.

Lateral-direito de origem, Lucas Rosa atuou pela esquerda na vitória sobre o Qarabag. A função, porém, não é novidade para o atleta. Nesta temporada, além de jogar pelos dois lados do campo, o jogador também atuou como zagueiro no Campeonato Holandês, mantendo a característica polivalente e versátil que apresenta desde as categorias de base.

Carreira de Lucas Rosa

Lucas chegou ao Ajax no início de fevereiro deste ano. Antes disso, por três temporadas, defendeu o Real Valladolid. Na Espanha, foi contratado inicialmente para as categorias inferiores. Rapidamente, ganhou espaço e se firmou na equipe principal, acumulando mais de 100 partidas.

O lateral foi peça importante no acesso do clube à Primeira Divisão na temporada 2023/24. Em 2024/25, consolidou-se de vez na equipe presidida por Ronaldo Nazário, atuando como titular durante todo o período e jogando pelos dois lados do campo.

Pelo Ajax, soma 22 partidas. Na temporada 2025/26, são 14 jogos, com onze como titular. No Brasil, o jogador vestiu as camisas de Taubaté e Palmeiras na base.