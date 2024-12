Evander, ex-Vasco, mira retorno ao futebol brasileiro: ‘ir para onde me queiram’

Revelado nas categorias de base do Vasco, o meia-atacante Evander admitiu o desejo de retornar ao Brasil em breve. O atleta atua pelo clube norte-americano Portland Timbers, da MLS, desde 2022, quando saiu do Midtjylland, da Dinamarca, por 10,2 milhões de dólares e assinou contrato até 2027. Agora, aos 26 anos, acredita que está no melhor momento da carreira e mira um retorno ao futebol nacional.

Apesar da vontade de jogar uma Série A, o meia-atacante afirmou que não tem um clube específico em negociação e que prefere esperar a novas propostas de clubes brasileiros. Na última janela, foi sondado pelo Flamengo, que não avançou nas negociações.

- Acho que eu tô no meu melhor momento na minha carreira, então acho que seria uma grande oportunidade poder voltar para o Brasil. [...] Não tenho clube preferido, mas acho que eu vou onde as pessoas me querem, então é claro que eu tô aberto sempre para escutar as propostas. É sempre bom ir para onde as pessoas me querem - afirmou.

Evander, do Portland Timbers, mira retorno ao futebol brasileiro. (Foto: Divulgação/Portland Timbers)

Segundo o atleta, a busca pelo Flamengo esbarrou no valor da transferência. O rubro-negro entrou em contato com o Portland, mas ouviu do clube norte-americano que só negociaria o meia brasileiro através de uma compra. No atual cenário, a volta ao Brasil também está condicionada a uma saída em definitivo.

De acordo com o site Transfermarkt, especializado em transferência de atletas, o valor de mercado do jogador gira em torno de 14 milhões de euros, cerca de R$ 94 milhões na cotação mais atual.

- É o que eles querem [negociar apenas com a venda], não pensam em me emprestar. Até porque ainda tenho dois anos de contrato lá. É esperar e ver o que vai acontecer - completou.

Evander comentou a visita à São Januário na partida contra o Internacional, em novembro. O meia afirmou que a ida ao estádio do ex-clube foi uma forma de reencontrar ex-companheiros e amigos e negou que haja negociações com o Cruz-Maltino.

- Eu tenho amigos ainda lá, então fui assistir e prestigiar os jogadores. É um clube que eu vou sempre ter carinho, clube que me formou e eu estive lá por 11 anos. Mas vamos ver o que vai acontecer, é uma janela ainda longa, então está apenas no começo. Estou esperando para ver o que vai acontecer.

Evander deixou o Vasco na temporada 2018 rumo ao Midtjylland por um contrato de empréstimo com opção de compra. A equipe dinamarquesa efetuou a aquisição do atleta por R$ 10,7 milhões na época. Na liga da Dinamarca, se destacou ao marcar 50 gols e 40 assistências em 165 jogos.

Pelo Portland, o meia tem números altos em participações em gols. São 26 gols marcados e 23 assistências em 61 partidas