Qual a fortuna de Dmitry Rybolovlev, russo que estaria interessado na SAF do Vasco

Sem dono desde a confusão envolvendo a 777, a SAF do Vasco segue sendo alvo de especulações do mercado. Desta vez, o interessado seria um bilionário russo. O empresário Dmitry Rybolovlev, de 58 anos, aparece na 432ª posição na lista do Forbes dos mais ricos do mundo. Mas qual a fortuna do russo e qual a ligação dele com esporte? O Lance! Biz te mostra.

Segundo a publicação, Rybolovlev possui uma fortuna estimada em 6,4 bilhões de dólares (cerca de R$ 39,4 bilhões na cotação atual). Ele estudou medicina no Instituto Médico Perm, na Rússia e construiu sua fortuna na Uralkali, maior produtora de fertilizantes de potássio da Rússia, durante a década de 1990.

Em 2010, o russo vendeu sua participação majoritária na empresa três oligarcas ligados ao Kremlin por 6,5 bilhões de dólares. Bilionário, Rybolovlev gastou cerca de 1 bilhão de dólares em propriedades na Europa, incluindo a ilha grega de Skorpios e uma cobertura de quase 500 milhões de dólares em Mônaco.

Ele também comprou uma mansão da Flórida de Donald Trump, por 95 milhões de dólares, que na época foi considerada a maior venda de propriedade residencial já feita nos EUA.

Dmitry Rybolovlev presidente do Monaco (Foto: Divulgação/AS Monaco)

Em 2011, o bilionário fez sua entrada no mundo do futebol. Ele comprou 66% das ações do Monaco, se tornando proprietário e presidente do clube. Sua chega mudou os rumos do time, que foi campeão da segunda divisão do Campeonato Francês, na temporada 2012/2013, e conseguiu chegar ao título da primeira divisão do campeonato nacional em 2016/2017. No mesmo ano, o clube chegou às semifinais da Liga dos Campeões.

Ele foi o grande responsável por levar para o time nomes como o português João Moutinho e os colombianos James Rodriguez e Falcão García.

Em novembro de 2022, Rybolovlev foi eleito para o Conselho de Diretores da Ligue de Football Professionnel (LFP), que administra duas grandes ligas de futebol francês.

Além disso, ele também é dono do time belga Cercle Brugge.