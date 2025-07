Com um mês de treino, Vasco esbarra em deficiências antigas

Com um mês para se preparar, o Vasco não demonstrou grandes melhoras na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, neste sábado (12). Apesar de ter garantido uma melhor posse de bola na partida (66%), o clube esbarrou na efetividade de seu elenco. Com o resultado, o Gigante da Colina estacionou na 14ª posição, com 13 pontos.

O estilo de jogo de Fernando Diniz garante um maior controle de bola de suas equipes. No entanto, nem sempre um maior domínio com a posse de bola garante um bom desempenho. No clássico, o Vasco esteve com a bola em 66% e finalizou apenas cinco bolas no gol adversário.

Responsável por mais da metade dos gols da equipe no Campeonato Brasileiro, o atacante Vegetti também teve uma noite apagada. O time depende de seu artilheiro para garantir os resultados positivos. Nesta edição do Brasileirão, o argentino marcou oito dos 14 gols vascaínos.

Quem também esteve pouco inspirado foi o meia Philippe Coutinho. O novo camisa 10 foi substituído por Alex Teixeira, alegando dores na panturrilha e está fora do jogo com o Independiente del Valle, na próxima terça-feira (15).

Após a partida, o técnico Fernando Diniz destacou que será preciso fazer algumas correções defensivas na equipe. O treinador reforçou que houve uma certa desorganização do time.

— Vamos corrigir, a gente não pode tomar os gols que a gente tomou. E as chances de Botafogo no segundo tempo foram muito evitáveis. Existia, no primeiro momento, um pouco de desorganização. O primeiro gol não, nem foi desorganização. E também nem o segundo foi de desorganização. Foi assim, seleção errada, de passe e uma demora que a gente não tinha tido desde que eu cheguei aqui. De fazer retorno defensivo. São coisas que a gente não poderia ter errado, e são correções fáceis de serem corrigidas.

O próximo compromisso do Gigante da Colina será contra o Independiente del Valle, pela Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (15). A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, localizado a 2.850 metros do nível do mar.

