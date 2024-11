Zagueiro do Vasco é o jogador com mais expulsões na Série A

João Victor desfalca o Vasco contra o Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 07/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

João Victor é um dos jogadores com mais expulsões na Série A do Campeonato Brasileiro. Ao ser advertido com o segundo amarelo no clássico contra o Botafogo, o zagueiro do Vasco igualou a marca de Brítez, do Fortaleza.

Dentro dos 32 jogos com a camisa do Vasco, João Victor já recebeu quatro cartões vermelhos. O primeiro foi contra o Água Santa, o segundo na goleada sofrida para o Flamengo, o terceiro no primeiro jogo da semifinal contra o Athletico-PR e o último, agora, na derrota para o Botafogo.

Histórico de expulsões de João Victor pelo Vasco

Botafogo 3 x 0 Vasco - segundo amarelo aos 42 minutos do primeiro tempo

Vasco 2 x Athletico-PR - vermelho direto aos 51 segundos do segundo tempo

Vasco 1 x 6 Flamengo - vermelho direto aos 48 minutos do primeiro tempo

Vasco 3 (4) x (1) 3 Água Santa - vermelho direto aos 49 minutos do segundo tempo

Com quatro cartões vermelhos, esta já é a temporada mais indisciplinada de João Victor. Desde que estreou entre os profissionais, o zagueiro nunca tinha sido expulso mais de uma vez no ano.

Expulsões de João Victor na carreira

2024

- Vasco: 4 expulsões

2023/24

- Benfica: não foi expulso

2022/23

- Nantes: não foi expulso

- Benfica: não foi expulso

2022

- Corinthians: não foi expulso

2021

- Corinthians: 1 expulsão

- Atlético-GO: não foi expulso

2020

- Atlético-GO - não foi expulso

- Inter de Limeira: não foi expulso

João Victor foi adquirido em definitivo pelo Vasco junto ao Benfica, de Portugal, por 6 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação da época). Com a permanência na elite do futebol brasileiro sendo confirmada, o Cruz-Maltino terá que pagar mais 2 milhões de euros (R$ 12 milhões na cotação atual) ao clube português.

Na próxima rodada, o Vasco entra em campo para enfrentar o Fortaleza e, na ausência de João Victor, a tendência é de que a zaga seja formada por Léo e Maicon. O Cruz-Maltino vai viajar para encarar o Leão do Pici às 19h de sábado (9), no Castelão, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão.

O Vasco é o nono colocado do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. Apenas três pontos separam o Cruz-Maltino do primeiro time fora do G6, o Bahia. Já a distância para o sexto lugar, o São Paulo, é de 11 pontos.