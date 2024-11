Rafael Paiva também pediu desculpas à torcida do Vasco na coletiva (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 00:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a derrota para o Botafogo, na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Rafael Paiva pediu paciência com Philippe Coutinho. Tratando as dores na coxa, o meia do Vasco foi poupado pelo segundo jogo consecutivo.

- O Coutinho, a gente tem que ter paciência, é um jogador que sofreu muito na carreira. Teve lesões importantes que tiraram ele de situações importante. Precisamos ter cuidado com ele. Quando está bem, ajudou, tem gol aqui, é um jogador diferente, uma referência técnica. A gente não pode ultrapassar o limite do corpo dele. Precisamos respeitar. A gente tem um excesso de preocupação, porque não podemos lesioná-lo.

Bahia e Botafogo foram os adversários em que Philippe Coutinho foi preservado por Rafael Paiva. Durante a semana, o meia fez treinos mais leves.

- Ele pegou jogos pesados, duas vezes seguidas na chuva. Acredito que nosso setor de performance é muito profissional, conseguimos levar a competição. Os jogadores que estão no DM a grande maioria foi por trauma e não muscular. A estrutura do Vasco é muito boa, o calendário é muito difícil. O nível de jogo é muito alto, os jogadores que vêm de fora tem muita dificuldade de jogar. Lógico que a gente gostaria de jogos com mais qualidade técnica. Acredito no setor do Vasco e estamos levando muito bem.

Vasco sofreu dois gols com 15 minutos do primeiro no clássico contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Agora, Coutinho terá o restante da semana para se recuperar visando o próximo adversário do Vasco. O Cruz-Maltino enfrenta o Fortaleza na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola rola às 19h deste sábado (9). A partida será no Castelão, em Fortaleza.