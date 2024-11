Jean David foi escolhido para substuir Emerson Rodríduez (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 01:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Jean David foi o escolhido por Rafael Paiva para substituir Emerson Rodríguez no clássico contra o Botafogo. Para o técnico do Vasco, o atacante chileno "dá posse de bola, controla muito bem o jogo de posse, tem o drible e o movimento para dentro".

➡️ Paiva pede paciência com Coutinho no Vasco: ‘Sofreu muito na carreira’

- A respeito do Jean, a gente sabia que o Botafogo é muito forte para transitar, mas você não pode ficar marcando o tempo todo, tem que jogar. A gente veio para tentar jogar, para buscar a vitória. A gente sabia que a transição ia acontecer. Se a gente perde a bola no ataque, eles vão transitar. Então não tem como tirar a transição do Botafogo, tem como ajustar a marcação, ficar mais com a bola, tentar desequilibrar mais a equipe do Botafogo, fazer os atacantes estarem mais longe do campo de ataque deles.

- O Jean nos dá a posse de bola, controla muito bem o jogo de posse, ele tem o drible, o movimento para dentro. Acho que gente não conseguiu entrar no jogo que a gente gostaria, a gente não conseguiu dividir a posse com o Botafogo, não conseguiu colocar o Botafogo para trás. A nossa transição também é forte, a gente não conseguiu encaixar. Tem muito mérito do adversário, o Botafogo fez um grande jogo hoje e dificultou muito para a gente.

Emerson Rodríguez foi cortado do clássico entre Botafogo e Vasco por faltar ao treino de domingo (3). O atacante alegou problemas pessoais e a justificativa não foi bem aceita pelo clube.

Jean David chegou ao Vasco na última janela de transferências. O atacante chileno foi adquirido em definitivo junto ao Toluca, do México, por 1.5 milhão de dólares (R$ 8,1 milhões).

Rafael Paiva se desculpou com a torcida do Vasco após a derrota no clássico contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Na próxima rodada, o Vasco volta a entrar em campo para enfrentar o Fortaleza. O Cruz-Maltino joga contra o Leão do Pici neste sábado (9), às 19h, no Castelão. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.