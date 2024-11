John Textor esteve presente no jogo entre Botafogo e São Paulo, pela ida das quartas de final da Libertadores, no Nilton Santos (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 06/11/2024 - 02:08 • Rio de Janeiro

O Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0 no Nilton Santos, em clássico válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Com gols de Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos, o Glorioso desfilou em campo e garantiu mais três pontos de vantagem na liderança do campeonato. Após a partida, o dono do Botafogo, John Textor, falou sobre a possibilidade de emprestar o estádio para os vascaínos em 2025.

A expectativa é que São Januário entre em reforma em janeiro do ano que vem. Assim, o Cruz-Maltino negocia com o clube Alvinegro para a utilização do estádio para mandar seus jogos na próxima temporada. Para o empresário, o Botafogo pretende ajudar os rivais cariocas.

– É importante entender que, eu chamo de meu estádio na noite em que perdemos o jogo contra o Palmeiras. Mas não é meu estádio, é o estádio da cidade. Temos que nos ajudar um ao outro. Com o Vasco temos uma relação engraçada, somos rivais, mas eu sinto que há muito respeito entre nossos clubes. Eles têm uma necessidade, nós queremos ajudar, é assim que é no Rio. Se não acontece nada com o jogador, nós ainda vamos tentar ajudar com o estádio. É isso, é o que eu sei.

O jogador em questão é Rayan, joia da base do Vasco, que está em negociações com a Eagle Football, empresa de Textor, para uma transferência ao Lyon, da França. Segundo o americano, mesmo que não haja um negócio com o atacante, a tendência do Alvinegro é dar seguimento nas negociações envolvendo o empréstimo do Nilton Santos.

O clube avalia a oferta como positiva, mas a negociação está travada por um impasse com o staff do jogador. A equipe acredita que Rayan não teria espaço no clube francês por conta do limite de estrangeiros, que já bateu no teto. A ideia do Lyon seria emprestá-lo para o RWD Molenbeek, da Bélgica, que também faz parte da Eagle Football, empresa de John Textor.

As negociações entre as partes seguem, analisando as possibilidades para achar um denominador comum. O contrato do atacante com o Vasco vai até dezembro de 2025. Rayan é visto como uma das principais promessas vascaínas dos últimos anos. O jogador se firmou na equipe profissional nesta temporada, atuando em 29 jogos, com dois gols e uma assistência.

Botafogo e Vasco voltam a campo no próximo sábado (9) pela 33ª rodada do Brasileirão. O Glorioso enfrenta o Cuiabá, no Nilton Santos, a partir das 21h30 (de Brasília). Já o clube da Colina viaja para Fortaleza, para enfrentar o Leão na Arena Castelão, às 19h.