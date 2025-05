VP jurídico do Vasco diz que 777 não pagou integralmente empréstimo feito pela SAF

O vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, revelou detalhes importantes e graves sobre a gestão da 777 Partners. Em entrevista ao canal "Expresso 1923", o dirigente afirmou que o empréstimo pego pelos norte-americanos em 2023 não foi pago na integralidade, diferentemente do que foi dito em nota pela própria SAF. Confira abaixo:

FELIPE CARREGAL (VP JURÍDICO DO VASCO)

- A perícia consegue apontar a prática de operações duvidosas. Tem o empréstimo para uma sociedade obscura. Isso está confirmado. O dinheiro não voltou integralmente para a Vasco SAF. Voltou parte.

EXPRESSO 1923

- O discurso era na época de que a 777 fez o empréstimo sem o consentimento da gestão Salgado.

FELIPE CARREGAL (VP JURÍDICO DO VASCO)

- Ela fez o empréstimo sem a aprovação do Conselho Fiscal.

EXPRESSO 1923

- E a gestão Salgado disse que não sabia desse empréstimo. O relato foi na época de que a gente discorda desse posicionamento e isso não vai se repetir. Isso da parte da associação da época. E eles devolveram o valor de forma atualizada com juros. Então o relato para o vascaíno foi de que eles fizeram errado, não vai se repetir e aquele dinheiro "que foi 10, voltou 13 porque ainda teve juros, correção…". Você está dizendo aqui que esse dinheiro não voltou todo?

FELIPE CARREGAL (VP JURÍDICO DO VASCO)

- Esse relato não é verdadeiro. Primeiro que quem travou foi o Conselho Fiscal, que bateu o pé. O Conselho Fiscal eram dois indicados pela 777 e um indicado pelo Vasco. Os três, de forma unânime, falaram "não faça de novo". Isso está errado. Quem bateu o pé foi o Conselho Fiscal e estou te afirmando que o dinheiro não voltou 100%. Não voltou.

Justiça negou provimento ao recurso da 777 nesta quarta-feira (28) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Relembre o caso:

O empréstimo que Felipe Carregal se referiu foi ao de US$ 5 milhões (R$ 25,8 milhões na cotação da época). A transação foi feita do Vasco SAF para a F3EA Holding, do grupo da 777.

Em comunicado na época, a SAF informou que "transações financeiras como essa entre empresas do mesmo grupo econômico são extremamente comuns, e o referido empréstimo trouxe rendimentos financeiros ao Vasco". Além disso, "o valor de U$ 5 milhões foi pago integralmente há algumas semanas, acrescido de juros maiores que aqueles oferecidos no mercado nacional". Veja a nota na íntegra abaixo.

"Relativo ao empréstimo efetuado pela Vasco SAF a uma empresa do Grupo 777, temos o seguinte a esclarecer:

a) transações financeiras como essa entre empresas do mesmo grupo econômico são extremamente comuns, e o referido empréstimo trouxe rendimentos financeiros ao Vasco;

b) o valor de U$ 5 milhões foi pago integralmente há algumas semanas, acrescido de juros maiores que aqueles oferecidos no mercado nacional;

c) a 777 está adiantada em relação aos pagamentos contratuais ao Vasco, já tendo enviado mais de US$ 1 milhão da parcela que, contratualmente, vence apenas em setembro;

O Vasco SAF e a 777 continuam focados em trabalhar para o que é melhor para o Vasco e sua incrível torcida."