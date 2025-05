*Mais informações em instantes

A Justiça do Rio julgou o recurso movido pela 777 Partners contra a decisão que deu à gestão de Pedrinho o controle da SAF do Vasco. Por unanimidade, os desembargadores votaram por manter a liminar, ou seja, por manter o controle do futebol com o presidente do social.

O vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, afirmou que não cabe recurso da decisão.

