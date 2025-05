Philippe Coutinho evitou falar em renovação após a classificação do Vasco na Sul-Americana. Na zona mista, o meia afirmou que "não está preocupado" e só pensa em dar o máximo nesses últimos jogos.

Vasco venceu o Melgar na Sul-Americana (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

- Sobre isso (renovação), não estou nem um pouco preocupado. Minha preocupação são nesses jogos aí que estou aqui. Dar o meu máximo. Aprender com o treinador, aprender as ideias dele. Evoluir junto com o time. Essa é a minha única preocupação - disse Coutinho após a vitória. E completou:

- Estou muito feliz pela vitória, do jeito que foi e espero seguir assim nesse caminho. Dando a vida para no final de semana fazer uma ótima partida para merecermos a vitória de novo.

Coutinho tem contrato com o Vasco até o final de junho desta temporada. O meia voltou ao clube que o revelou no meio do ano passado. De lá para cá, o jogador marcou oito gols e deu quatro assistências em 42 jogos.

O Vasco volta a campo para enfrentar o Bragantino no final de semana. O Cruz-Maltino recebe o Bragantino às 21h de sábado (31), em São Januário. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.