ANÁLISE: Vasco sela classificação em 45 minutos, conta atuação de gala de Rayan e se escora na vantagem ao fim

O Vasco conquistou uma vaga para os playoffs de oitavas de final da Sul-Americana em 45 minutos. O primeiro tempo Cruz-Maltino foi fulminante a ponto do time "poder se escorar no resultado" sem sofrer sustos na etapa final.

A vitória do Vasco começou a ser construída por Rayan, que viveu uma noite de gala. O atacante revelado pelo clube é o xodó de Fernando Diniz nesta segunda passagem pelo Cruz-Maltino. Após a classificação, o técnico fez questão de reforçar a importância do atacante para o projeto.

- Ele é um insubstituível. Não tem outro Rayan. Aquele outro Rayan jogava muito abaixo do que poderia. Ele faz parte do que projeto para o Vasco - rasgou elogios o técnico.

A noite cruz-maltina só não foi perfeita porque o time caiu de produção na etapa final. A sensação foi de que o Vasco se aproveitou da vantagem. Com isso, perdeu concentração e começou cometer erros infantis.

Por outro lado, Diniz pôde aproveitar o segundo tempo para testar peças e possibilidades, já que o técnico falou em mais de uma ocasião que ainda não conhecia alguns jogadores. Era o caso de Benjamín Garré, que voltou a ter minutos com a camisa do Vasco e teve um desempenho positivo.

- Nos últimos treinos, ele mostrou qualidade e me deu segurança para colocar ele no jogo. Ele joga nessa posição. Se ele fosse ponta, seria mais com a característica do Nuno do que do Rayan. Ele pode jogar de 10. Não tem muita diferença comigo quando joga Coutinho, Nuno, Payet. Ele vai entrar para ser mais um homem de meio de campo - pontuou Diniz.

Rayan é o xodó de Diniz na segunda passagem pelo Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Agora o Vasco só volta a entrar em campo pela Sul-Americana após a pausa do Mundial de Clubes. A competição volta nas semanas dos dias 15 e 22 de julho.

Enquanto isso, o Vasco terá mais dois desafios pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro contra o Bragantino às 21h deste sábado (31), em São Januário. Depois o Cruz-Maltino enfrenta o São Paulo às 21h30 do dia 12 de junho, no Morumbis.