Com respaldo de Diniz, Jair quer permanecer no Vasco

Apesar dos planos da diretoria para negociá-lo, Jair tem o desejo de permanecer no Vasco e conta com o técnico Fernando Diniz como aliado. O volante foi titular do Cruz-Maltino na vitória por 3 a 0 sobre o Melgar nesta terça-feira (27), que rendeu ao Cruz-Maltino vaga nos playoffs da Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Diniz pede que Rayan não saia do Vasco na próxima janela: ‘Insubstituível’

Em entrevista após a partida, o volante comentou possível saída do clube. Ele tem contrato até o fim do ano, mas o Gigante quer vendê-lo para desafogar a folha salarial. Mesmo assim, o jogador deixou clara a vontade de seguir na equipe.

— Eu estou tranquilo, treinando todos os dias, me dedicando. A gente conversou, ele (Diniz) falou que queria contar comigo esse jogo. Eu falei a ele que eu estou sempre a disposição, minha vontade é jogar, é ficar. Quem está resolvendo isso é meu empresário com a diretoria. Minha vontade é ficar, sempre tive vontade de trabalhar com o Diniz e hoje estou tendo essa oportunidade. Vamos ver o que vai acontecer na sequência — declarou o meio-campista na zona mista.

continua após a publicidade

➡️ Vegetti celebra classificação na Sul-Americana e analisa Vasco de Diniz

Diniz conta com Jair

Recentemente, Jair ficou fora da lista de relacionados para os jogos contra Fortaleza e Fluminense, ambos pelo Brasileirão. A decisão veio da diretoria do Vasco, para evitar que o atleta complete sete partidas pela competição e não possa ser negociado com outro clube da Série A. Em coletiva após a vitória sobre o Leão do Pici no último dia 17, Fernando Diniz explicou a questão e elogiou o volante.

— O Jair já fez seis partidas. Ele é um jogador que eu gosto. E não quer dizer que vai sair daqui. Já tentei levá-lo para o Fluminense, mas temos muitos jogadores para a posição. Estamos em uma análise para saber se o Jair vai ficar ou não. Uma coisa completamente aberta. Eu gosto muito dele, mas nós temos muitos jogadores ali (na posição de volante). Temos que abrir um pouquinho a folha, o que não quer dizer que ele vai sair. Se ele ficar, é um grande jogador. Repito: já tentei levar duas vezes para times que eu estava antes. É uma questão de composição de elenco – disse o técnico do Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco