Por onde anda Mauro Galvão, ex-zagueiro do Vasco?

Carlos Mauro Galvão, nascido em 19 de dezembro de 1961 em Porto Alegre, construiu uma carreira exuberante com passagens por clubes como Internacional, Grêmio e Vasco. Após pendurar as chuteiras do futebol brasileiro em 2002, ele seguiu como treinador e diretor — inclusive no próprio Vasco — até migrar para a transmissão de futebol. O Lance! te conta por onde anda Mauro Galvão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Revelado no Internacional, Galvão conquistou títulos fundamentais, como o Campeonato Brasileiro de 1979, e manteve carreira sólida na seleção brasileira entre 1986 e 1990. Com passagens pela Europa e clubes do Sul e Sudeste do país, consolidou-se como um dos grandes zagueiros da sua geração.

Hoje, Mauro tem presença constante em emissoras como o SBT, trabalhando como comentarista esportivo desde 2020, quando a emissora adquiriu direitos da Libertadores. Além disso, participa de sessões de autógrafos, eventos de ídolos e atua como voz ativa em questões ligadas ao Vasco, como no apoio à gestão associativa.

continua após a publicidade

Clubes por onde passou Mauro Galvão

Internacional (1979–1986): iniciou a carreira, venceu o Brasileiro de 1979 e campeonatos estaduais. Bangu (1986–1987): transferido após deixar o Inter. Botafogo (1987–1990): conquistou o Carioca e se firmou como pilar defensivo do clube. Lugano–SUI (1990–1996): venceu a Copa da Suíça 1992–93 e se consolidou internacionalmente. Grêmio (1996–1997): trouxe o Brasileiro de 1996 e a Copa do Brasil de 1997. Vasco (1997–2000): bicampeão brasileiro (1997 e 2000), Copa Libertadores (1998) e outros títulos importantes . Grêmio (2001–2002): encerrou a carreira no estádio Olímpico.

Após se aposentar, atuou como treinador em Vasco (2003), Botafogo (2004), Náutico e Vila Nova (2005), além de exercer cargos de gestão em clubes como Vitória e Avaí até 2011.

Por onde anda Mauro Galvão

Desde setembro de 2020, é comentarista esportivo no SBT, participando de transmissões e análises da Libertadores. Ainda assumiu funções administrativas como diretor de futebol em clubes como Vitória e Avaí entre 2009 e 2011. Em outubro de 2024, esteve em João Pessoa para uma sessão de autógrafos como ídolo vascaíno, elogiou o momento de Vini Jr. e reforçou sua visão crítica sobre a gestão do Vasco. Mantém perfil ativo nas redes sociais onde divulga eventos esportivos e participações públicas, mas evita exposição pessoal excessiva.

Legado atual e atuação offline

Mauro Galvão é frequentemente convidado a eventos com ex-jogadores e homenagens, especialmente ligados ao Vasco, Grêmio e Internacional. Em 2023, foi visto ao lado da esposa visitando atividades turísticas em Gramado, demonstrando uma rotina tranquila e preenchida por compromissos familiares e sociais.

continua após a publicidade

Ele também se posiciona publicamente sobre temas atuais, como defendeu a retomada da gestão associativa no Vasco.

Resumo: onde Mauro Galvão está hoje