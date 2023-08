- Os argumentos apresentados pelo promotor são desrespeitosos e atentam contra a dignidade do Vasco e dos vascaínos. E explicitam uma incoerência flagrante. Se ponto central foi a entrada de rojões e sinalizadores no estádio de São Januário, como nada foi feito contra a frequente entrada de bombas e sinalizadores no Maracanã esse ano, que ensejou inclusive punição da Conmebol? No incidente em São Januário não houve invasão do estádio e nem registro de feridos. Já em jogos no Maracanã esse ano tivemos diversos incidentes, inclusive com mortes na área externa e disparo de arma de fogo dentro do estádio. São dois pesos e duas medidas - disse Osorio.