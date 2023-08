Entre os jogos mais interessantes do âmbito europeu, pode-se destacar o duelo entre França e Irlanda, que acontecerá no dia 7 e recoloca frente a frente as equipes que protagonizaram um dos momentos mais polêmicos da história do futebol. Em playoffs para a Copa do Mundo de 2010, o atacante Thierry Henry usou a mão para dominar a bola e dar assistência para William Gallas marcar o gol que levou os Bleus ao Mundial da África do Sul.