O sonho do Botafogo continuar sua caminhada na Copa Sul-Americana chega a um momento desafiador nesta quarta-feira (30). Os alvinegros vão a campo nesta quarta-feira (30) para medirem forças com o Defensa Y Justicia, da Argentina, no segundo jogo das quartas de final da competição continental. A partida será realizada às 19h, no Estádio Florencio Sola.