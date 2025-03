Veja como é o aproveitamento recente do Vasco no Maracanã

O Vasco volta a campo contra o Flamengo, neste sábado (8), em jogo decisivo para buscar uma vaga na final do Campeonato Carioca. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, no Nilton Santos, o Cruz-Maltino, agora, tem a missão de vencer por, pelo menos, dois gols de diferença, no Maracanã, para avançar na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Cinco motivos para acreditar na virada do Vasco contra o Flamengo no Carioca

O retrospecto recente não é de encher os olhos do vascaínos. Nos últimos dois anos, foram apenas três vitórias cruz-maltinas no principal estádio do Rio de Janeiro, dentre elas, apenas uma contra o Flamengo: na primeira fase do Carioca de 2023. Vitória por 1 a 0, com gol de Puma Rodríguez. Desde então, o último triunfo foi contra o Atlético-MG, no segundo turno do Brasileirão de 2023.

Em 17 jogos disputados no estádio desde que retornou à Série A, foram oito derrotas, seis empates e três vitórias, totalizando um aproveitamento de 17,65%.

continua após a publicidade

Confira os últimos jogos do Vasco no Maracanã

❌ 15 de fevereiro de 2025: Flamengo 2 x 0 Vasco - D

🟰 15 de setembro de 2024: Flamengo 1 x 1 Vasco - E

❌ 2 de junho de 2024: Vasco 1 x 6 Flamengo - D

❌ 20 de abril de 2024: Fluminense 2 x 1 Vasco - D

🟰 10 de março de 2024: Vasco 1 x 1 Nova Iguaçu - E

🟰 14 de fevereiro de 2024: Fluminense 0 x 0 Vasco - E

🟰 4 de fevereiro de 2024: Vasco 0 x 0 Flamengo - E

❌ 22 de outubro de 2023: Flamengo 1 x 0 Vasco - D

✅ 20 de agosto de 2023: Vasco 1 x 0 Atlético-MG - V

❌ 5 de junho de 2023: Vasco 1 x 4 Flamengo - D

🟰 6 de maio de 2023: Fluminense 1 x 1 Vasco - E

🟰 23 de abril de 2023: Vasco 2 x 2 Palmeiras - E

❌ 19 de março de 2023: Vasco 1 x 3 Flamengo - D

❌ 13 de março de 2023: Flamengo 3 x 2 Vasco - D

✅ 5 de março de 2023: Flamengo 0 x 1 Vasco - V

✅ 16 de fevereiro de 2023: Vasco 2 x 0 Botafogo - V

❌ 12 de fevereiro de 2023: Fluminense 2 x 0 Vasco - D

Agora, a equipe de Carille aposta nos reforços e do embalo da boa atuação contra o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil, para buscar a primeira vitória no time sobre o Rubro-Negro em dois anos. A bola para a decisão do Carioca rola a partir das 17h45 (de Brasília), no Maracanã, neste sábado (8). O vencedor da partida encara o classificado do duelo de domingo (9), entre Fluminense e Volta Redonda, na final da competição.

▶️ Dá para acreditar? Relembre viradas marcantes do Vasco sobre o Flamengo