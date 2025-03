O Vasco volta a campo contra o Flamengo, neste sábado (8), em jogo decisivo para buscar uma vaga na final do Campeonato Carioca. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, no Nilton Santos, o Cruz-Maltino, agora, tem a missão de vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para avançar na competição. Por isso, o Lance! separou algumas viradas marcantes no clássico para esquentar a decisão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

▶️ Jogador do Vasco minimiza desvantagem contra o Flamengo: ‘Nenhum bicho-papão’

O retrospecto recente não é favorável para o clube da Colina. Nos últimos 20 jogos contra o principal rival, foram 15 vitórias rubro-negras, três empates e apenas dois triunfos cruz-maltinos. Mas, apesar de um histórico recente frustrante, o Vasco não se tornou "o time da virada" à toa. Confira alguns clássicos que tiveram um final feliz:

Vasco 3 x 2 Flamengo -1975

Há 50 anos, Vasco e Flamengo se enfrentavam pelo Campeonato Carioca em jogo que ficou marcado por uma virada nos minutos finais. Zico de um lado e Roberto Dinamite do outro. Quem abriu o placar foi o rival com Édson logo aos sete minutos. Em seguida, aos 13, Luisinho ampliou para o Rubro-Negro, que parecia dominar a partida com dois gols em menos de 15 minutos. Mas, ainda na primeira etapa, Luís Carlos marcou para começar a reação vascaína.

continua após a publicidade

A catarse ficou para o segundo tempo. Roberto Dinamite empatou a partida aos 36 minutos para dar emoção aos minutos finais. A virada só veio aos 43 minutos, com um gol contra do Flamengo. A vitória veio com a conquista do terceiro turno da competição. Mas quem acabou com o título do estadual naquele ano foi o Fluminense, no saldo de gols, em triangular final disputado pelo Tricolor, o Botafogo e os vascaínos.

Vasco 2 x 1 Flamengo - 1988

Na ocasião, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo se consagrou campeã carioca depois de vencer o Flamengo três vezes consecutivas na final do estadual. De quebra, já havia ganho o jogo da Taça Guanabara e venceu também pelo Brasileirão, completando cinco vitórias sobre o adversário no mesmo ano.

continua após a publicidade

Depois de vencer o primeiro jogo por 3 a 1, as equipes voltaram ao Maracanã para o segundo confronto da final. Dessa vez, Bebeto abriu o placar para os rubro-negros aos nove minutos, e parecia ter encaminhado a vitória. Porém, a retomada do Vasco veio na segunda etapa. Bismark marcou logo na volta do intervalo, e Romário sacramentou a virada aos 16 minutos.

Vasco 5 x 1 Flamengo - 2000

A partida marcada para o domingo de Páscoa ficou marcada pelo "chocolate" cruz-maltino em São Januário e glória absoluta de Romário. Mas, poucos se lembram que, na verdade, foi o Flamengo que abriu o placar.

Leandro Machado foi autor do primeiro gol do jogo, a favor do rival, mas a virada não demoraria muito. Felipe empatou minutos depois e Romário, três vezes, tornou goleada a vantagem vascaína. Pedrinho, aos 23 minutos do segundo tempo, fecharia o placar em 5 a 1, garantindo o título da Taça Guanabara, para delírio de Eurico Miranda, que distribuiu chocolates para a torcida.

▶️ Potes para sorteio da fase de grupos da Sul-Americana 2025 são definidos; veja

Agora, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco volta as atenções para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no próximo sábado (8), às 17h45 (de Brasília), no Maracanã. Após perder a primeira partida por 1 a 0, o Cruz-Maltino precisa vencer de pelo menos dois gols de diferença.