O Vasco volta a campo contra o Flamengo, neste sábado (8), em jogo decisivo para buscar uma vaga na final do Campeonato Carioca. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, no Nilton Santos, o Cruz-Maltino, agora, tem a missão de vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para avançar na competição.

Apesar de não ser uma tarefa fácil, e do retrospecto desfavorável, o Lance! listou cinco motivos que podem ser essenciais para a virada vascaína no Maracanã.

Vitória para dar moral

Depois da derrota no jogo de ida da semifinal, o Vasco entrou em campo contra o Nova Iguaçu, na última quarta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil, e venceu por 3 a 0, em uma das melhores atuações da equipe de Carille em 2025. Com gols de Rayan e dois de Philippe Coutinho, a equipe foi sólida defensivamente, sem sofrer riscos, e eficiente ofensivamente. Com a vitória, o Cruz-Maltino se classificou para a terceira fase da competição, e recuperou a confiança da equipe para o duelo decisivo contra o rival.

Time mais ofensivo

Depois do jogo contra o Nova Iguaçu, o atacante Rayan, autor de um dos gols, não mostrou receio para jogo contra o Flamengo, e revelou que o Vasco vai com um time mais ofensivo para o Maracanã.

– A gente pode entrar mais ofensivo para no começo do jogo no sábado tentar fazer um gol, depois tentar fazer o segundo e sair de lá vitorioso.

Além do atacante, o meia Nuno Moreira, estreante, também falou sobre o jogo deste sábado (8), e demonstrou confiança para a virada.

– É um jogo intenso, dois grandes times. Não acho que seja nenhum bicho-papão. Hoje mostramos que temos muita qualidade e estou muito confiante que podemos reverter o resultado.

Bom momento de Coutinho

Depois de passar por algumas partidas com um desempenho despercebido e abaixo do esperado por alguns torcedores, Coutinho pode ter feito, na última quarta-feira (5) a sua melhor partida com a camisa cruz-maltina. Além dos dois gols importantes, o meia construiu jogadas e teve boas triangulações com o português Nuno Moreira.

A boa atuação passou diretamente pela dupla formada com Nuno Moreira. Após a classificação, o técnico Fábio Carille falou sobre o desempenho de Coutinho e como a chegada dos três reforços no setor ofensivo (Nuno, Garré e Loide) podem potencializar o futebol do meia. Para ele, o objetivo do time deve ser achar espaços para que Philippe se sinta mais confortável dentro de campo.

Além disso, o primeiro gol do meia desde o retorno ao futebol brasileiro foi justamente contra os rubro-negros, no Maracanã, em clássico válido pelo segundo turno do Brasileirão. Partida terminou empatada em 1 a 1.

Reforços

A estreia do português Nuno Moreira foi um dos pontos altos da última partida ao dar uma assistência para o gol de Rayan, que abriu o placar no Nilton Santos. Além do português, Benjamín Garré e Loide Augusto, que chegaram na véspera da primeira partida contra o Flamengo, já estrearam pela equipe e conseguiram ter mais tempo de preparação e entrosamento com o resto elenco. A tendência é que o Carille repita a escalação que foi a campo na última quarta-feira (5).

Carille em estaduais

O treinador vascaíno tem ótimo aproveitamento em estaduais. Em quatro campeonatos disputados completos, Fábio Carille chegou em quatro finais e foi campeão três vezes. Ele conquistou o título três vezes consecutivas como técnico principal do Corinthians, nos anos de 2017, 2018 e 2019, tendo 75% de aproveitamento. Na última temporada, levou o Santos à final do Paulistão, mas acabou perdendo para o Palmeiras por 2 a 1.

A bola para a decisão do Carioca rola a partir das 17h45 (de Brasília), no Maracanã, neste sábado (8). O vencedor da partida encara o classificado do duelo de domingo (9), entre Fluminense e Volta Redonda, na final da competição.