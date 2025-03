Semifinal do Cariocão: IA projeta vencedor do clássico entre Flamengo e Vasco

Após a vitória do Flamengo sobre o Vasco no primeiro jogo da semifinal do Cariocão, os clubes voltam a se enfrentar neste sábado (8). E para o jogo no Maracanã, a "Meta IA", inteligência artificial do WhatsApp, o Rubro-Negro vai vencer novamente, dessa vez por 2 a 0.

"Considerando que o Flamengo venceu o jogo de ida por 1 a 0, acredito que o Flamengo vença o jogo de volta por 2 a 0, garantindo sua classificação para a final do Cariocão 2025. O Flamengo tem uma equipe forte e experiente, e com a vantagem do gol marcado no jogo de ida, acredito que eles consigam controlar o jogo e marcar mais dois gols para garantir sua classificação", escreveu a Meta IA.

O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique. Na outra semifinal, se enfrentam Fluminense e Volta Redonda. No primeiro jogo, o Tricolor goleou por 4 a 0.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Vasco

FICHA TÉCNICA - FLAMENGO X VASCO

SEMIFINAL (JOGO DE VOLTA) - CAMPEONATO CARIOCA 2025

Data e horário: sábado, 8 de março de 2025, às 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Globo (em alguns estados), Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (TV fechada)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Varela; Pulgar, Gerson (Evertton Araújo) e Arrascaeta; Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Matheus Carvalho (Zuccarello) e Coutinho; Rayan (Alex Teixeira) e Vegetti