Flamengo x Vasco em mata-mata: confrontos do clássico do RJ

O clássico entre Flamengo e Vasco, conhecido como "Clássico dos Milhões", é uma das rivalidades mais intensas do futebol brasileiro. Ao longo das décadas, os dois clubes protagonizaram confrontos decisivos que marcaram a história do futebol carioca e nacional. Os embates entre os dois times vão muito além da disputa esportiva, representando uma batalha de paixões entre milhões de torcedores. O Lance! lista os confrontos de Flamengo x Vasco em mata-mata.

Desde os primeiros encontros decisivos no Campeonato Carioca, passando por disputas em torneios nacionais e até mesmo na Copa do Brasil, Flamengo e Vasco sempre protagonizaram partidas repletas de emoção, polêmica e reviravoltas inesquecíveis. A intensidade dos jogos e a luta incessante por títulos fazem desse confronto um dos mais marcantes do futebol brasileiro.

Jogadores lendários de ambos os lados já brilharam nesses duelos, elevando o status da rivalidade e tornando cada encontro uma batalha épica. O retrospecto dos confrontos eliminatórios mostra momentos inesquecíveis, tanto para os flamenguistas quanto para os vascaínos, com títulos, viradas improváveis e decisões nos pênaltis.

Neste artigo, listamos todos os confrontos eliminatórios entre Flamengo e Vasco, com detalhes sobre os jogos, os placares e o impacto de cada embate na história do futebol carioca.

Todos os confrontos decisivos entre Flamengo x Vasco em mata-mata

Campeonato Carioca

1958 - Supercampeonato Carioca

Flamengo 1 x 1 Vasco (Maracanã) - Vasco campeão

1973 - Semifinal (jogo extra)

Flamengo 0–0 Vasco (Maracanã) – Flamengo avançou

1975 - Final do 3º Turno

Vasco 1–0 Flamengo (Maracanã) – Vasco campeão

1976 - Taça Guanabara – Final (jogo extra)

Vasco 1–1 Flamengo – pênaltis 5–4 (Maracanã) – Vasco campeão

1977 - Final do 2º Turno (jogo extra)

Flamengo 0–0 Vasco – pênaltis 4–5 (Maracanã) – Vasco campeão

1981 - Final (melhor de três)

Jogo 1: Flamengo 0–2 Vasco

Jogo 2: Vasco 1–0 Flamengo

Jogo 3: Flamengo 2–1 Vasco (Maracanã) – Flamengo campeão

1986 - Final (melhor de três)

Jogo 1: Flamengo 0–0 Vasco

Jogo 2: Flamengo 0–0 Vasco

Jogo 3: Flamengo 2–0 Vasco (Maracanã) – Flamengo campeão

1988 - Final

Jogo 1: Vasco 2–1 Flamengo

Jogo 2: Vasco 1–0 Flamengo (Maracanã) – Vasco campeão

1999 - Final

Jogo 1: Flamengo 1–1 Vasco

Jogo 2: Flamengo 1–0 Vasco (Maracanã) – Flamengo campeão

2000 - Final

Jogo 1: Flamengo 3–0 Vasco

Jogo 2: Flamengo 2–1 Vasco (Maracanã) – Flamengo campeão

2001 - Final

Jogo 1: Vasco 2–1 Flamengo

Jogo 2: Flamengo 3–1 Vasco (Maracanã) – Flamengo campeão

2004 - Final

Jogo 1: Flamengo 2–1 Vasco

Jogo 2: Flamengo 3–1 Vasco (Maracanã) – Flamengo campeão

2014 - Final

Jogo 1: Vasco 1–1 Flamengo

Jogo 2: Flamengo 1–1 Vasco (Maracanã) – Flamengo campeão

2015 - Campeonato Carioca (Semifinal)

Jogo 1: Flamengo 0–0 Vasco

Jogo 2: Vasco 1–0 Flamengo (Maracanã) – Vasco à final

2016 - Campeonato Carioca (Semifinal)

Vasco 2–0 Flamengo (Arena da Amazônia) – Vasco à final

2017 - Taça Guanabara (Semifinal)

Flamengo 1–0 Vasco (Arena das Dunas) – Flamengo à final

2017 - Taça Rio (Semifinal)

Vasco 0–0 Flamengo (Maracanã) – Vasco à final

2019 - Taça Rio (Final)

Vasco 1–1 Flamengo – pênaltis 1–3 (Maracanã) – Flamengo campeão

2019 - Final

Jogo 1: Vasco 0–2 Flamengo

Jogo 2: Flamengo 2–0 Vasco (Maracanã) – Flamengo campeão

2022 - Campeonato Carioca (Semifinal)

Jogo 1: Vasco 0–1 Flamengo

Jogo 2: Flamengo 1–0 Vasco (Maracanã) – Flamengo à final

2023 - Campeonato Carioca (Semifinal)

Jogo 1: Flamengo 3–2 Vasco

Jogo 2: Vasco 1–3 Flamengo (Maracanã) – Flamengo à final

Copa do Brasil

2006 - Final

Jogo 1: Flamengo 2–0 Vasco

Jogo 2: Flamengo 1–0 Vasco (Maracanã) – Flamengo campeão

2015 - Quartas de Final

Jogo 1: Flamengo 0–1 Vasco

Jogo 2: Vasco 1–1 Flamengo (Maracanã) – Vasco avançou

Os grandes momentos da rivalidade

O Clássico dos Milhões já decidiu diversos títulos estaduais e nacionais, consolidando a rivalidade entre Flamengo e Vasco. Em 2006, por exemplo, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil ao vencer o Vasco na final. Já em 2015, o Vasco levou a melhor nas quartas de final do torneio, eliminando o rival.

No Campeonato Carioca, as finais de 1999, 2000 e 2001 ficaram marcadas por duelos acirrados, com títulos conquistados pelo Flamengo em cima do Vasco. Em 2019, o Rubro-Negro voltou a vencer o rival na decisão estadual, confirmando sua superioridade na época.

A rivalidade entre Flamengo e Vasco continua a proporcionar grandes espetáculos, com confrontos repletos de emoção e disputa acirrada.