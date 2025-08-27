menu hamburguer
Vasco

Vegetti volta ao time titular do Vasco contra o Botafogo; veja escalação

Paulo Henrique volta ao time titular e Barros ganha chance de começar em campo

Vasco x Melgar - Vegetti
imagem cameraVegetti comemora gol do Vasco contra o Melgar (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
20:32
  • Matéria
  Matéria

O Vasco está escalado para enfrentar o Botafogo, nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

➡️ Vasco x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Para o clássico contra o Botafogo, o técnico Fernando Diniz decidiu manter o atacante David na vaga de Vegetti no comando do ataque. No meio-campo, o treinador escalou Barros para substituir Tchê Tchê, que se lesionou na partida contra o Corinthians, no último domingo (24). A equipe também terá o retorno do lateral-direito Paulo Henrique, preservado das duas últimas rodadas.

Duelo entre Vasco e Botafogo pelo Carioca 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

ESCALAÇÃO VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Já o técnico Davide Ancelotti também definiu a equipe para o confronto. Após poupar alguns titulares na partida contra o Juventude, no último domingo (24), o treinador contará com praticamente todo o elenco à disposição. As únicas baixas são Cuiabano, que se recupera de lesão no tornozelo esquerdo, e Bastos, em tratamento no joelho esquerdo.

ESCALAÇÃO BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

John, Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Telles; Danilo e Marlon; Montoro, Artur, Arthur Cabral e Chris Ramos.

➡️ Diretor do Vasco sobre Rayan: ‘Não há negociação no momento’

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BOTAFOGO
COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL (IDA)
📆 Data e horário: quarta, 27 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Premiere, TV Globo, SportTV e Amazon Prime;
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos;
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

