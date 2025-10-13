Paulo Henrique treina entre titulares e pode ser novidade na escalação da Seleção

O lateral-direito Paulo Henrique pode ser novidade da Seleção Brasileira para o amistoso contra o Japão, nesta terça-feira (14). O jogador treinou entre os titulares sob o comando de Carlo Ancelotti e pode fazer sua estreia como titular com a camisa da Seleção principal. A informação foi inicialmente divulgada pelo Ge e confirmada pelo Lance!.

Na última partida contra a Coreia do Sul, Paulo Henrique entrou no segundo tempo da partida disputada em Seul e ficou cerca de 20 minutos em campo. Mesmo com pouco tempo de jogo, o lateral mostrou intensidade, boa leitura defensiva e participou ativamente das jogadas ofensivas.

Desempenho de Paulo Henrique na Seleção

2 desarmes

1 recuperação de bola

3 duelos no chão (com 2 vencidos)

12 passes certos em 17 tentativas

1 drible sofrido

A performance lhe rendeu nota 6.6 na plataforma, uma marca considerada positiva para uma estreia em um jogo internacional.

Paulo Henrique em sua estreia pela Seleção (Foto: Reprodução/X)

Com a possível escalação como titular diante do Japão, Paulo Henrique pode ganhar mais tempo em campo e, consequentemente, a confiança definitiva de Ancelotti na busca por consolidar-se na posição — uma das vagas que está mais indefinida para a próxima Copa do Mundo.

O jogo contra os japoneses será realizado nesta terça-feira, às 7h30 (horário de Brasília), em Tóquio, encerrando a série de amistosos da Data Fifa de outubro.