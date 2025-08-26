Nesta terça-feira (26), o título mais marcante da história do Vasco completa 27 anos. No dia 26 de agosto de 1998, o Gigante da Colina conquistou a Copa Libertadores ao vencer o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1, no Equador, após já ter feito 2 a 0 em São Januário. No entanto, o gol mais emblemático daquela campanha não saiu na final, mas sim na semifinal contra o River Plate, no Monumental de Núñez, quando Juninho Pernambucano marcou de falta o gol que classificou o clube carioca.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-zagueiro e capitão da equipe, Mauro Galvão, relembrou aquele duelo histórico. Ele destacou a dificuldade enfrentada pelo Vasco diante de um adversário de altíssimo nível e em um ambiente de forte pressão.

- Foi um dos jogos mais difíceis da minha carreira, porque além da qualidade do River, havia a força da torcida. Chegou um momento em que percebi que só uma bola parada poderia nos salvar, porque não estávamos conseguindo produzir ofensivamente - afirmou.

O lance decisivo surgiu após a entrada de Juninho e Vagner. Mesmo convivendo com dores no púbis, o meia foi decisivo ao aproveitar a cobrança de falta sofrida pelo companheiro e acertar o chute que silenciou o Monumental.

- Eles não conheciam a batida dele, mas nós sabíamos do potencial. Foi um golaço que nos deu a condição de chegar à final. Para nós, foi um alívio, porque já estávamos pensando nos pênaltis -relembrou Galvão.

Mauro Galvão é um dos ídolos da história do Vasco (Foto: Divulgação)

O ex-capitão também ressaltou a força do Vasco em jogadas de bola parada naquela época, fator determinante na conquista da Libertadores.

- Nos anos de 97, 98 e 99, nosso time fazia muitos gols assim, acredito que cerca de 40% deles. Esse foi um dos grandes diferenciais daquela equipe - completou.

O título continental, conquistado justamente no ano do centenário do clube, segue até hoje como um dos maiores feitos da história cruz-maltina.

Campanha do Vasco na Libertadores de 1998

O Vasco conquistou a Copa Libertadores de 1998 em uma campanha marcada por superação e força coletiva. O time cruz-maltino iniciou o torneio no Grupo 2, ao lado de Grêmio, América-MEX e Chivas Guadalajara-MEX, e sofreu com a instabilidade na primeira fase, avançando como segundo colocado, com três vitórias e três derrotas. Nas oitavas, o time de Antônio Lopes cresceu, eliminando o Cruzeiro com uma vitória em casa e um empate por 0 a 0 em Minas Gerais.

A caminhada seguiu com grandes desafios. Nas quartas de final, o Vasco eliminou o Grêmio, rival que já havia enfrentado na fase de grupos, e na semifinal viveu um dos capítulos mais marcantes da sua história. Após vencer o River Plate em São Januário com gol de Donizete Pantera, o time foi até o Monumental de Núñez e garantiu a vaga na decisão com um golaço de falta de Juninho Pernambucano, que selou o empate e calou a torcida argentina. Na final, diante do Barcelona de Guayaquil, o Gigante da Colina construiu a vantagem com um 2 a 0 em casa e confirmou a conquista inédita ao vencer por 2 a 1 no Equador. A Libertadores de 1998, no ano do centenário, consolidou-se como um dos maiores feitos da história vascaína.