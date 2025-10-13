Vasco divulga programação em semanal com jogo fora e clássico no Maracanã
Elenco viaja nesta terça-feira (14) para Fortaleza
O Vasco da Gama divulgou nesta segunda-feira (13) a programação oficial da semana entre os dias 13 e 20 de outubro, período marcado por dois desafios importantes pelo Campeonato Brasileiro: um jogo fora de casa contra o Fortaleza e, na sequência, o clássico contra o Fluminense, no Maracanã.
A equipe comandada por Fernando Diniz inicia a semana com treinamento no CT Moacyr Barbosa nesta segunda à tarde. Na terça-feira (14), o elenco treina pela manhã e segue viagem para Fortaleza, onde enfrenta o time da casa na quarta-feira (15), às 21h30, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão.
Após a partida, o elenco retorna ao Rio de Janeiro na quinta-feira (16), com o dia dedicado à recuperação física, nutrição e cuidados do departamento médico. A preparação para o clássico contra o Fluminense começa na sexta-feira (17), com treinos diários pela manhã até o domingo (19).
O duelo contra o Tricolor das Laranjeiras será na segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã, e promete ser um dos momentos mais importantes da reta final da temporada cruzmaltina.
Reforços importantes no elenco
A semana começa com boas notícias no departamento médico. O técnico Fernando Diniz volta a contar com o zagueiro Carlos Cuesta e o volante Thiago Mendes, que estão recuperados de lesões e já treinam com o grupo.
Cuesta, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, ficou fora dos jogos contra Palmeiras e Vitória, mas retorna como opção para reforçar o sistema defensivo. Já Thiago Mendes, fora de ação há quase dois meses após lesionar a panturrilha direita na partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil.
Com essas voltas, o departamento médico do Vasco passa a contar apenas com Jair e Adson, ambos com retorno previsto apenas para a próxima temporada. Jair trata uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito, enquanto Adson segue recuperação de uma fratura na tíbia.
Próximos compromissos do Vasco:
15/10 – Fortaleza x Vasco – Arena Castelão – 21h30
20/10 – Vasco x Fluminense – Maracanã – 19h30
26/10 – RB Bragantino x Vasco – Local a confirmar
