O Vasco recebe o Botafogo nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com ingressos esgotados e expectativa de público de cerca de 21 mil pessoas, o Gigante da Colina aposta na força de sua torcida para tentar largar em vantagem no clássico carioca.

Campanha sólida em casa, mas recorte recente preocupante

O time de Fernando Diniz tem feito de São Januário um trunfo importante em 2025. Em 18 partidas no estádio, foram 9 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas, com aproveitamento de 63%. O Vasco marcou 28 gols (média de 1,6 por jogo) e sofreu 14 (média de 0,8).

Apesar dos números positivo, o recorte recente preocupa. Nos últimos cinco jogos, apenas uma vitória, uma derrota e três empate na Colina.

Ingressos para a partida entre Vasco e Botafogo estão esgotados (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Momento do Vasco

Apesar da confiança em casa, o momento recente é de oscilação. A equipe vem de duas derrotas consecutivas — 2 a 0 para o Juventude, no Sul, e 1 a 0 para o Corinthians em São Januário. Antes disso, havia aplicado uma goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos.

O time deve ter o desfalque do volante Tchê Tchê, que saiu chorando após lesão contra o Corinthians. No ataque, Diniz ainda avalia se começa com Pablo Vegetti, autor do gol na última partida, ou com David.

Na Copa do Brasil, o Vasco chegou às quartas após eliminar o CSA — empate em 0 a 0 fora de casa e vitória por 3 a 0 no jogo da volta.

O lado do Botafogo

O Botafogo, por sua vez, chega motivado após a vitória de virada por 3 a 1 sobre o Juventude, em Caxias do Sul. A equipe de Davide Ancelotti também tem na Copa do Brasil um dos principais objetivos da temporada, especialmente após a eliminação precoce nas oitavas de final da Libertadores para a LDU.

Na fase anterior, o Alvinegro eliminou o RB Bragantino com duas vitórias convincentes: 2 a 0 em casa e 1 a 0 fora.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BOTAFOGO

COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL (IDA)

📆 Data e horário: quarta, 27 de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário;

📺 Onde assistir: Premiere, TV Globo, SportTV e Amazon Prime;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos;

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros (Thiago Mendes), Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti (David).

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

John, Vitinho, David, Barboza e Telles; Danilo, Marlon e Savarino; Montoro, Jeffinho (Artur) e Arthur Cabral.