Vasco divulga informações sobre ingressos para o jogo contra o Fluminense no Brasileirão

Equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (20)

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
14:29
imagem cameraPartida entre Vasco e Fluminense no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)
O Vasco da Gama divulgou, nesta segunda-feira (13), os detalhes sobre a venda de ingressos para os torcedores cruzmaltinos que desejam acompanhar a partida entre Vasco e Fluminense, na próxima segunda-feira (20), no Maracanã. A partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão será uma prévia do confronto da semifinal da Copa do Brasil, que vai ocorrer em dezembro.

➡️ Vasco divulga programação em semanal com jogo fora e clássico no Maracanã

🎟️ Informações sobre ingressos para a Vasco X Fluminense

Setor Norte

  • Dinamite Eterno – Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 13,50
  • Gigante ★★★★ – R$ 18,00
  • Gigante ★★★ – R$ 22,50
  • Gigante ★★ – R$ 27,00
  • Estatutário – R$ 36,00
  • Norte a Sul – R$ 36,00
  • Camisas Negras – R$ 54,00
  • Não Sócio - R$ 90,00 | Meia – R$ 45,00

Setor Leste Superior

  • Dinamite Eterno – Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 18,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 24,00
  • Gigante ★★★ – R$ 30,00
  • Gigante ★★ – R$ 36,00
  • Estatutário – R$ 48,00
  • Norte a Sul – R$ 48,00
  • Camisas Negras – R$ 72,00
  • Não Sócio - R$ 120,00 | Meia – R$ 60,00

Setor Leste Inferior

  • Dinamite Eterno – Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 21,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 28,00
  • Gigante ★★★ – R$ 35,00
  • Gigante ★★ – R$ 42,00
  • Estatutário – R$ 56,00
  • Norte a Sul – R$ 56,00
  • Camisas Negras – R$ 84,00
  • Não Sócio - R$ 140,00 | Meia – R$ 70,00

Setor Oeste Inferior

  • Dinamite Eterno – Check-in
  • Gigante ★★★★★ – R$ 27,00
  • Gigante ★★★★ – R$ 36,00
  • Gigante ★★★ – R$ 45,00
  • Gigante ★★ – R$ 54,00
  • Estatutário – R$ 72,00
  • Norte a Sul – R$ 72,00
  • Camisas Negras – R$ 108,00
  • Não Sócio - R$ 180,00 | Meia – R$ 90,00
  • Maracanã Mais (Misto): Inteira – R$ 500,00 | Meia – R$ 287,50
  • Sul (Visitante): Inteira – R$90,00 | Meia – R$45,00 | Sócio visitante – R$ 45,00
João Victor comemora gol marcado pelo Vasco contra o Fluminense (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

🗓️ Datas e Horários das Ondas de Compra

  • Estatutários e Dinamite Eterno: 13/10 – 14h
  • Gigante ★★★★★: 13/10 – 16h
  • Gigante ★★★★: 13/10 – 18h
  • Gigante ★★★: 14/10 – 10h
  • Norte a Sul e Gigante ★★: 14/10 – 12h
  • Camisas Negras/Coração Infantil: 14/10 – 14h
  • Público Geral/Gratuidade/Visitante: 16/10 – 10h

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

