O Vasco da Gama divulgou, nesta segunda-feira (13), os detalhes sobre a venda de ingressos para os torcedores cruzmaltinos que desejam acompanhar a partida entre Vasco e Fluminense, na próxima segunda-feira (20), no Maracanã. A partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão será uma prévia do confronto da semifinal da Copa do Brasil, que vai ocorrer em dezembro.

🎟️ Informações sobre ingressos para a Vasco X Fluminense

Setor Norte

Dinamite Eterno – Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 13,50

Gigante ★★★★ – R$ 18,00

Gigante ★★★ – R$ 22,50

Gigante ★★ – R$ 27,00

Estatutário – R$ 36,00

Norte a Sul – R$ 36,00

Camisas Negras – R$ 54,00

Não Sócio - R$ 90,00 | Meia – R$ 45,00

Setor Leste Superior

Dinamite Eterno – Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 18,00

Gigante ★★★★ – R$ 24,00

Gigante ★★★ – R$ 30,00

Gigante ★★ – R$ 36,00

Estatutário – R$ 48,00

Norte a Sul – R$ 48,00

Camisas Negras – R$ 72,00

Não Sócio - R$ 120,00 | Meia – R$ 60,00

Setor Leste Inferior

Dinamite Eterno – Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 21,00

Gigante ★★★★ – R$ 28,00

Gigante ★★★ – R$ 35,00

Gigante ★★ – R$ 42,00

Estatutário – R$ 56,00

Norte a Sul – R$ 56,00

Camisas Negras – R$ 84,00

Não Sócio - R$ 140,00 | Meia – R$ 70,00

Setor Oeste Inferior

Dinamite Eterno – Check-in

Gigante ★★★★★ – R$ 27,00

Gigante ★★★★ – R$ 36,00

Gigante ★★★ – R$ 45,00

Gigante ★★ – R$ 54,00

Estatutário – R$ 72,00

Norte a Sul – R$ 72,00

Camisas Negras – R$ 108,00

Não Sócio - R$ 180,00 | Meia – R$ 90,00

Maracanã Mais (Misto): Inteira – R$ 500,00 | Meia – R$ 287,50

Sul (Visitante): Inteira – R$90,00 | Meia – R$45,00 | Sócio visitante – R$ 45,00

João Victor comemora gol marcado pelo Vasco contra o Fluminense (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

🗓️ Datas e Horários das Ondas de Compra

Estatutários e Dinamite Eterno: 13/10 – 14h

Gigante ★★★★★: 13/10 – 16h

Gigante ★★★★: 13/10 – 18h

Gigante ★★★: 14/10 – 10h

Norte a Sul e Gigante ★★: 14/10 – 12h

Camisas Negras/Coração Infantil: 14/10 – 14h

Público Geral/Gratuidade/Visitante: 16/10 – 10h

