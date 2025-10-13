Vasco divulga informações sobre ingressos para o jogo contra o Fluminense no Brasileirão
Equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (20)
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco da Gama divulgou, nesta segunda-feira (13), os detalhes sobre a venda de ingressos para os torcedores cruzmaltinos que desejam acompanhar a partida entre Vasco e Fluminense, na próxima segunda-feira (20), no Maracanã. A partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão será uma prévia do confronto da semifinal da Copa do Brasil, que vai ocorrer em dezembro.
➡️ Vasco divulga programação em semanal com jogo fora e clássico no Maracanã
🎟️ Informações sobre ingressos para a Vasco X Fluminense
Setor Norte
- Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 13,50
- Gigante ★★★★ – R$ 18,00
- Gigante ★★★ – R$ 22,50
- Gigante ★★ – R$ 27,00
- Estatutário – R$ 36,00
- Norte a Sul – R$ 36,00
- Camisas Negras – R$ 54,00
- Não Sócio - R$ 90,00 | Meia – R$ 45,00
Setor Leste Superior
- Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 18,00
- Gigante ★★★★ – R$ 24,00
- Gigante ★★★ – R$ 30,00
- Gigante ★★ – R$ 36,00
- Estatutário – R$ 48,00
- Norte a Sul – R$ 48,00
- Camisas Negras – R$ 72,00
- Não Sócio - R$ 120,00 | Meia – R$ 60,00
Setor Leste Inferior
- Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 21,00
- Gigante ★★★★ – R$ 28,00
- Gigante ★★★ – R$ 35,00
- Gigante ★★ – R$ 42,00
- Estatutário – R$ 56,00
- Norte a Sul – R$ 56,00
- Camisas Negras – R$ 84,00
- Não Sócio - R$ 140,00 | Meia – R$ 70,00
Setor Oeste Inferior
- Dinamite Eterno – Check-in
- Gigante ★★★★★ – R$ 27,00
- Gigante ★★★★ – R$ 36,00
- Gigante ★★★ – R$ 45,00
- Gigante ★★ – R$ 54,00
- Estatutário – R$ 72,00
- Norte a Sul – R$ 72,00
- Camisas Negras – R$ 108,00
- Não Sócio - R$ 180,00 | Meia – R$ 90,00
- Maracanã Mais (Misto): Inteira – R$ 500,00 | Meia – R$ 287,50
- Sul (Visitante): Inteira – R$90,00 | Meia – R$45,00 | Sócio visitante – R$ 45,00
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
🗓️ Datas e Horários das Ondas de Compra
- Estatutários e Dinamite Eterno: 13/10 – 14h
- Gigante ★★★★★: 13/10 – 16h
- Gigante ★★★★: 13/10 – 18h
- Gigante ★★★: 14/10 – 10h
- Norte a Sul e Gigante ★★: 14/10 – 12h
- Camisas Negras/Coração Infantil: 14/10 – 14h
- Público Geral/Gratuidade/Visitante: 16/10 – 10h
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias