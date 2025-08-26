Diretor do Vasco sobre Rayan: ‘Não há negociação no momento’
Antes da coletiva de apresentação dos novos reforços Andrés Gómez e Robert Renan, realizada nesta terça-feira (26), o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, tratou de alguns temas importantes envolvendo o elenco cruz-maltino.
Um dos principais pontos foi a permanência do atacante Rayan, alvo de rumores nesta janela de transferências. Segundo o dirigente, não há qualquer negociação em andamento para a saída da joia vascaína, apesar das informações publicadas em veículos portugueses de que o Porto teria feito uma investida. “Não existe nenhuma negociação pelo jogador”, garantiu.
Outro assunto abordado foi a saída do zagueiro João Victor. Admar revelou surpresa com a decisão do atleta, que havia comunicado anteriormente o desejo de permanecer no clube.
- Era algo que não estava previsto. Após dizer que ficaria, ele mudou de ideia e optou por sair. Não contávamos com isso - explicou.
Em relação a reforços, o dirigente destacou a contratação do atacante Matheus França, também oficializada nesta terça. Segundo ele, a chegada do jogador foi uma “oportunidade de mercado”
Além disso, Admar também revelou que o Vasco deve buscar mais um atleta antes do fechamento da janela no dia 2 de setembro.
Relembre a janela de transferências do Vasco
- Thiago Mendes - Volante (Al-Rayyan)
- Barros - Volante (antecipou o fim do empréstimo junto ao América-MG)
- Andrés Goméz - Ponta (Rennes-FRA)
- Robert Renan - Zagueiro (Zenit-RUS)
- Matheus França - Meia (Crystal Palace-ING)
