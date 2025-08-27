Vidente faz previsão para Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil

Vasco e Botafogo se enfrentam, nesta quarta-feira (27), em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para o confronto, o vidente Luis Filho previu uma vitória do Glorioso no primeiro confronto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao analisar o confronto, o tarólogo apontou que a equipe do técnico Davide Ancelotti irá entrar bastante focada na partida. Para ele, o Botafogo deve dominar as ações dentro de campo através de disposição e imposição física.

Para o lado do Cruzmaltino, o vidente previu uma equipe nervosa, mas empenhada em tentar buscar soluções dentro de campo. Contudo, a vontade pode não se concretizar. As cartas apontaram dificuldades para o time de Fernando Diniz.

continua após a publicidade

Em visão geral, o tarólogo apontou uma partida bastante disputada com muitas faltas. Ele chamou atenção para uma possível expulsão dentro dos 90 minutos. Luis Filho também não descartou uma possibilidade de empate no confronto.

Vasco x Botafogo

O primeiro confronto das quartas de final entre Vasco e Botafogo acontece nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. A equipe do técnico Fernando Diniz conta com o apoio da torcida para tentar construir uma vantagem para o jogo decisivo.

continua após a publicidade

Por outro lado, o time de Davide Ancelotti irá decidir a classificação em casa na próxima semana. O confronto final do classico carioca pelo torneio nacional acontece depois da Data Fifa de setembro, no dia 11, no Nilton Santos.