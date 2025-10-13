Nuno Moreira revela incentivo de jogador brasileiro para acertar com o Vasco

Aos 26 anos, Nuno Moreira vive um dos melhores momentos da carreira no Vasco. Em entrevista ao jornal A Bola, de Portugal, o atacante falou sobre a decisão de vir para o Brasil jogar no Gigante da Colina e revelou o incentivo de um atleta brasileiro para concluir a negociação.

- O meu melhor amigo no Casa Pia era o Cassiano, que é brasileiro. Já conhecia muito sobre a cultura e o jeito de falar. Ele falava muito do Brasil, foi quem me incentivou a vir e me ajudou muito nessa fase. Acho que isso facilitou bastante minha adaptação.

Quando perguntado sobre voltar a jogar em seu país natal, Nuno prefere deixar o futuro em aberto.

- Antes, eu pensava mais no que fazer depois de sair dos clubes onde estava. Hoje, penso mais no dia a dia, em fazer bons jogos aqui no Vasco, lutar pelos nossos objetivos. Quando chegar o momento de decidir, vou fazer isso com calma. Mas hoje não tenho nenhuma projeção futura.

Revelado pelo Sporting, o jogador português nunca foi convocado para as seleções de base de Portugal e passou por Vizela e Casa Pia antes de chegar ao Vasco da Gama, onde vem se destacando com gols, assistências e boas atuações. O jogador comentou sobre o sonho de vestir a camisa da Seleção de Portugal:

- É um objetivo, um sonho. Ainda mais aqui no Brasil, percebi que realmente é algo possível. Sei que Portugal tem muitos jogadores de qualidade, e ser ponta não ajuda muito nesse cenário. Mas é claro que é um sonho pra mim e acredito que um dia possa acontecer - disse o jogador, com otimismo.

Nuno Moreira comemora seu gol no jogo do Vasco contra o Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Adaptação rápida ao Vasco

Desde que chegou ao Vasco da Gama, o atacante se destacou rapidamente e se tornou peça importante no time.

- Está tudo indo muito bem, tanto no lado profissional quanto pessoal. Adoro a cidade. Eu e minha namorada estamos bem adaptados. Dentro de campo, tenho conseguido contribuir com gols e assistências. Estou muito feliz aqui.

Vida no Rio de Janeiro

Apesar da fama de violência da cidade, Nuno diz que evita situações de risco.

- Não ando na rua à noite. Meu dia a dia é basicamente casa-clube-clube-casa. Saio de vez em quando para jantar, mas nunca tive nenhum episódio complicado. Durante o dia, tomo cuidado e evito andar por áreas suspeitas.

Consenso com a torcida vascaína

Segundo ele, o bom início foi fundamental para conquistar a torcida. Desde que chegou ao clube, Nuno Moreira soma 43 jogos, com 8 gols marcados e 6 assistências.

- Consegui me adaptar muito rápido ao time, ao estilo de jogo. E os gols e assistências também ajudaram para que as pessoas passassem a gostar de mim.

Temporada do Vasco e influência de Diniz

Com o time atualmente no 11º lugar do Brasileirão, Nuno reforça o discurso de pensar jogo a jogo.

- Desde que o Fernando Diniz chegou, temos pensado sempre no próximo jogo. O último contra o Vitória, por exemplo, se perdêssemos, estaríamos próximos da zona de rebaixamento. É jogo a jogo, e no final a gente faz as contas.

Fernando Diniz na partida entre Vasco e Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ele também elogia muito o técnico, que já comandou a Seleção Brasileira e foi campeão da Libertadores com o Fluminense em 2023.

- É um cara que ama futebol, vive com muita intensidade. Desde a sua chegada, o time evoluiu muito, individual e coletivamente. Todos os jogadores deram um passo a mais. Estou muito feliz por isso.

Coutinho e Léo Jardim

O atacante portugûes não poupo elogios para os Philippe Coutinho e Léo Jardim:

- Falo sempre que é um prazer jogar com ele. A bola sempre chega da melhor maneira possível. É um jogador diferenciado, não à toa jogou no mais alto nível da Europa. O Léo Jardim me recebeu muito bem. Ele também passou por clubes portugueses e é um cara de nível muito alto. Se fala que pode ir para a Seleção, e merece. É um excelente goleiro, muito profissional, talvez o mais profissional que já vi aqui. Não me surpreende que esteja se destacando tanto.

Coutinho e Nuno Moreira comemoram gol do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Diferenças entre futebol brasileiro e português

Para Nuno, o equilíbrio no Brasil é um dos grandes diferenciais. O jogador traçou uma comparação entre o nível das equipes portuguesas e das brasileiras.

- Aqui os times são mais nivelados. Em Portugal, há uma diferença grande entre os grandes e os outros. Além disso, o calendário brasileiro é muito puxado, com jogos praticamente domingo e quarta o tempo todo. O calor também pesa. E há muita rivalidade entre os clubes, o que torna os jogos mais intensos e com maior pressão social. Isso quase não existe em Portugal.

Vasco é gigante como os grandes de Portugal

O atleta também foi perguntado sobre o tamanho do Vasco, de uma forma que os portugueses conseguissem entender a dimensão do clube clube carioca.

- Comparo o Vasco aos grandes clubes portugueses. Talvez até com mais torcida, por causa da população do Brasil. Mas a pressão é parecida. É um clube gigante, acostumado a disputar títulos. É um pouco como o Sporting antes do Rúben Amorim — estava em jejum de títulos, mas continuava sendo um grande. O Vasco está talvez nessa fase, mas é gigante.

O Vasco da Gama de Nuno Moreira volta a campo nesta quarta-feira (15) para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real