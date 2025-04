Vegetti deu mais um passo para conquistar o status de ídolo do Vasco. Com o gol que abriu o placar sobre o Puerto Cabello nesta terça-feira (8), pela segunda rodada da fase de grupo das Sul-Americana, o atacante se isolou como o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Pirata superou os 43 gols feitos por Germán Cano, que teve passagem pelo Cruz-Maltino entre 2020 e 2021. Vegetti havia igualado o compatriota no duelo com o Melgar, na última quarta-feira (2), quando balançou a rede duas vezes.

Vegetti começou 2025 mostrando a importância que tem no Vasco. O argentino foi o artilheiro do Campeonato Carioca, com seis gols, e caminha a passos largos para mais um ano marcando em diversas oportunidades.

continua após a publicidade

Vegetti e os maiores artilheiros estrangeiros do Vasco

1) Valladoniga (Uruguai) - 83 gols 2) Pablo Vegetti (Argentina) - 44 gols ⁠3) Germán Cano (Argentina) - 43 gols ⁠4) Silvio Parodi (Paraguai) - 37 gols ⁠5) Alfredo González - 29 gols ⁠6) Bahianinho (Portugal) - 29 gols ⁠7) Petkovic (Sérvia) - 28 gols ⁠8) Hugo Lammana (Argentina) - 25 gols ⁠9) Duvier Riascos (Colômbia) - 20 gols ⁠10) Andrés Ríos (Agentina) - 16 gols

Além de estar atrás apenas de Valladoniga nesta estatística cruz-maltina, Vegetti também é um dos maiores artilheiros do Vasco no Século XXI. Confira a lista abaixo.

Artilheiros do Vasco no Século XXI

1) Romário - 131 gols 2) Nenê - 63 gols 3) Élton - 52 gols 4) Leandro Amaral - 51 gols 5) Pablo Vegetti - 44 gols 6) Germán Cano - 43 gols 7) Yago Pikachu - 40 gols 8) Alecsandro - 39 gols 9) Morais - 38 gols 10) Thalles e Valdir - 35 gols

➡️ Renato Maurício Prado discorda de Pedrinho e faz alerta ao Vasco