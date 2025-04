Renato Maurício Prado discorda de Pedrinho e faz alerta ao Vasco

O jornalista Renato Maurício Prado discordou publicamente de Pedrinho, atual presidente do Vasco, que recentemente colocou o elenco do clube entre os oito melhores do Brasil. Com confiança no plantel de jogadores, o técnico Fábio Carille tem feito um rodízio nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

Desta forma, o Vasco entrou em campo com um time misto contra o Corinthians, no último sábado (5). A estratégia não deu certo e o time foi goleado por 3 a 0, na Neo Química Arena, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão.

Ao analisar a postura do Cruzmaltino, Renato Maurício Prado realizou severas críticas. Para ele, o elenco do clube carioca não é tão forte como o proposto pelo presidente. Além disso, o comunicador ainda criticou a estratégia do clube no início da temporada e alertou sobre um possível rebaixamento.

- Acho que é uma estratégia errada. O Vasco não tem chance nenhuma na Sul-Americana. Não vai ganhar esta competição. Definitivamente tem times melhores que o Vasco nesta competição. No Brasileiro, ainda corre sério risco de rebaixamento. Ao contrário do que diz o Pedrinho, esse elenco do Cruzmaltino não está entre os oito melhores - iniciou o jornalista, antes de completar.

- É muito abaixo disso. O elenco é fraco e o Vasco não tem dinheiro para se reforçar. Então, tem que focar no Brasileiro para não passar mais um vexame com mais um rebaixamento. A caravela as vezes vira submarino e afunda no fundo do mar - concluiu.

Início da temporada do Vasco

Após a derrota para o Corinthians, a equipe do técnico Fábio Carille terminou a segunda rodada do Campeonato Brasileiro na 11ª colocação. Na Sul-Americana, o Cruzmaltino estreou com um empate com o Melgar, por 3 a 3, no Peru. Nesta terça-feira (8), o Vasco volta a campo pela competição continental para enfrentar o Puerto Cabello, da Venezuela, às 21h30 (de Brasília), em São Januário.