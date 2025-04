Conheça o Puerto Cabello, adversário do Vasco na Sul-Americana

O Vasco busca a primeira vitória na Sul-Americana e, desta vez, enfrentará o Puerto Cabello, da Venezuela. A partida, válida pela 2ª rodada da competição, será às 21h30 desta terça-feira (8), em São Januário.

Quem é o Puerto Cabello, clube venezuelano que o Vasco enfrenta pela primeira vez na história? Quais os principais destaques? Como joga? Quais os pontos fortes e fracos? O Lance! apresenta abaixo.

A Academia Puerto Cabello é um clube recém-nascido na Venezuela. Fundado em 21 de janeiro de 2011, a equipe venezuelana tem como estádio o Complejo Deportivo Socialista, conhecido como "La Bombonerita", que tem capacidade para 7.500 torcedores.

Porém, o estádio do Puerto Cabello não atende às exigências da Conmebol para jogos internacionais. Com isso, o clube venezuelano receberá os adversários no Misael Delgado, em Valencia.

Vasco encontra o Vasco

O Puerto Cabello é o quinto colocado do Campeonato Venezuelano, com 15 pontos, seis a menos que o líder, o Carabobo. A equipe é comandada pelo português Vasco Faísca, que está no primeiro trabalho longe de Portugal.

continua após a publicidade

Vasco Faísca é o técnico do Puerto Cabello (Foto: Reprodução/Instagram @vascovfaisca)

Pontos fortes e pontos fracos

Em contato com o Lance!, o jornalista venezuelano Luis Vilchez disse que Vasco Faísca chegou para fazer uma defesa forte. E o trabalho tem dado certo nesse sentido. O Puerto Cabello tem a zaga menos vazada da competição, com seis gols sofridos em 10 jogos, ao lado do UCV.

- É um dos times que menos sofre gols no futebol nacional e mudou de treinador no início do campeonato. O Vasco deve enfrentar uma defesa forte. Um dos destaques é o Mamadou Mbaye, o Momo, que jogou no Cádiz. Ele é senegalês. Jogam de maneira organizada com pressão alta - contou Luis Vilchez. E ponderou mostrando onde o Puerto Cabello é vulnerável:

- Falta muito jogo pelo meio de campo. Eles jogam muito mais pelas alas, de cruzamentos que buscam Junior Paredes.

- Não é um time com muita posse de bola. Não tem quase ataques por dentro, se defendem muito bem e atacam pelos lados. São bem pragmáticos e simples nesse sentido e usualmente nos últimos 20 minutos sofrem e se fecham muito. Inicialmente, começam bem com pressão alta com jogo pelos lados, apostando muito no lado direito com Museizá (não sei se é assim o nome), com Luis Cassiani, Guerrero, para buscar o Padron pelo lado esquerdo. Se o Vasco fechar bem a lateral, por dentro o Puerto Cabello vai ter muitas dificuldades. O time tem boa defesa no jogo aéreo, mas não jogam com largura. Deixam espaço na frente e para alguém como o Coutinho isso pode ser letal, porque ele deve ter facilidade para bater de fora da área. Sobretudo a mentalidade dos últimos minutos - finalizou.

Jornalista venezuelano diz que Puerto Cabello tem forte sistema defensivo (Foto: Federico Parra/AFP)

Para ficar de olho

Mbaye (zagueiro)

Gerardo Padron (meia)

Junior Paredes (atacante)

Gerardo Padron é um dos destaques do Puerto Cabello, adversário do Vasco na Sul-Americana (Foto: Federico Parra/AFP)

Provável escalação do Puerto Cabello-VEN

O Puerto Cabello deve vir a campo com: Romero; Casiani, Momo, Shimaga, Linares; Isah, Contreras; Padrón, Echeverría, Rojas; Paredes.