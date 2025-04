Fluminense e Flamengo negam negociação com Vasco por Maracanã

Diante da notícia sobre uma suposta negociação para que o Vasco entre no acordo pelo Maracanã, Flamengo e Fluminense emitiram notas oficiais desmentindo a informação e esclarecendo outros fatos. Na segunda-feira (7), os clubes chegaram a um acordo apenas para que o Cruz-Maltino mande jogos no estádio neste e no próximo ano.

Nesta terça-feira (8), o jornalista Diogo Dantas, do jornal "O Globo", publicou em sua coluna que os clubes estavam em conversas para redividir os valores de receitas e despesas do Maracanã, o que reduziria a porcentagem do Fluminense. Atualmente, 65% da operação cabe ao Rubro-Negro e 35% ao Tricolor - no formato noticiado pelo colunista, Fla e Vasco teriam 40% cada, e o Flu 20%.

Isso se daria em função das obras a serem realizadas em São Januário, período em que o Vasco precisará mandar seus jogos em outro local. Somado a isso, o adiamento da construção de um estádio próprio do Flamengo também seria uma das razões para a negociação.

Na nota emitida pelo Fluminense, o clube nega a nova divisão e explica que esses valores (65/35) foram fruto de um acordo entre a dupla Fla-Flu, não constando formalmente no edital do Governo do Estado. Além disso, informou que, segundo o acordado, qualquer terceiro interessado em se tornar sócio dos clubes no Maracanã precisará da autorização de ambos e que ele poderá ter, no máximo, a metade da participação do Tricolor - ou seja, 17,5%. Outro ponto refutado foi a afirmação de que diversos jogos do clube seriam deficitários.

Por fim, reafirma os termos negociados com o Vasco, que prevê que os clássicos envolvendo as equipes sejam realizados no Maracanã com divisão de 50/50 entre as torcidas e que será respeitado o setor sul para o torcedor tricolor. Ainda, que o Cruz-Maltino poderá mandar outros quatro jogos no estádio em 2025 e 2026, além do clássico contra o Flamengo, válido pela 5ª rodada do Brasileirão.

Confira a nota do Fluminense:

(Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

"São inverídicas e de todo infundadas as informações publicadas pelo colunista Diogo Dantas, de O Globo, na manhã desta terça-feira, sobre conversas para redivisão dos direitos da concessão do Maracanã. Tais conversas nunca existiram entre os clubes citados na nota e tal ideia não tem qualquer fundamento.



Os interesses dos clubes, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, estão protegidos por cláusulas específicas. Portanto, sequer haveria fundamento para tais conversas. Ainda assim, cabe esclarecer:



1 - O modelo de divisão de receitas e despesas do Maracanã não está previsto no edital do Governo do Estado, tendo sido um acordo firmado entre Fluminense e Flamengo;

2 - Esse acordo prevê que qualquer terceiro que tenha interesse em ser sócio dos clubes no Maracanã precisa de autorização de Fluminense e Flamengo;

3 - O acordo também prevê que qualquer terceiro tenha, no máximo, metade da participação do Fluminense;

4 - O Fluminense não tem prejuízo decorrente da participação como acionista do Maracanã;

5 - O acordo assinado ontem apenas estabelece que os jogos entre os clubes (Fluminense, Flamengo e Vasco) serão disputados no Maracanã, com divisão 50/50 de torcida, e que será respeitado o lado Sul da torcida do Fluminense. O Vasco poderá pleitear também outros quatro jogos por ano, em 2025 e 2026."

Confira a nota do Flamengo:

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

"O Flamengo esclarece que não há qualquer fundamento na informação de que o Vasco possa integrar o consórcio que administra o Maracanã.

Flamengo e Fluminense, sócios no PGE, firmaram um acordo pontual com o Vasco, permitindo que o clube utilize o estádio para até quatro partidas nos anos de 2025 e 2026, desde que haja disponibilidade e condições adequadas para a realização dos jogos.

Não há, portanto, qualquer discussão em curso sobre mudanças na composição societária do Maracanã."