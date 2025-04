Vasco tem desfalque no ataque diante do Puerto Cabello

O Vasco terá o desfalque de Adson para o duelo com o Puerto Cabello nesta terça-feira (8), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O atacante voltou a sentir dores na tíbia da perna direita, local onde sofreu fratura em setembro do ano passado. Assim, ele não está relacionado para o jogo em São Januário.

A informação sobre o novo incômodo por parte do atleta foi publicada primeiramente pelo portal "Ge" e confirmada pelo Lance!. Adson retornou aos gramados no último dia 30, diante do Santos, após quase sete meses afastado por conta da lesão. Ele passou por cirurgia em 4 de setembro e precisou ser submetido a novo procedimento durante o período de recuperação.

Oficialmente, o departamento médico do Vasco atribui a ausência do jogador na partida contra o Puerto Cabello a um controle de carga. De volta ao time, o atacante saiu do banco de reservas nas últimas três partidas e somou 55 minutos em campo. Assim, o clube entende ser necessário o afastamento para continuar um retorno gradual.

Adson é desfalque do Vasco diante do Puerto Cabello pela Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Relacionados do Vasco contra o Puerto Cabello

O Vasco divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Puerto Cabello. Além de Adson, Jair é a outra ausência de destaque na lista. O volante não vai para o jogo por opção do técnico Fábio Carille. Veja abaixo os jogadores disponíveis.

Relacionados do Vasco para duelo com o Puerto Cabello (Foto: Divulgação / Vasco)

Vasco x Puerto Cabello: onde assistir

Vasco e Puerto Cabello se enfrentam nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O confronto é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e terá a transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

