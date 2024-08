Vegetti é um dos melhores cabeceadores e duelistas do futebol brasileiro (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 15:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Pablo Vegetti é um dos maiores destaques do Vasco. Na última segunda (26), o atacante fez o gol que garantiu a vitória cruz-maltina em cima do Athletico-PR, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Nesta quinta-feira (29), o artilheiro tem mais um encontro contra o Furacão.

O Vasco vai enfrentar o Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta do torneio acontece no dia 11 de setembro, em Curitiba. Antes disso, o Vasco venceu o Athletico-PR de virada pelo Campeonato Brasileiro, com gols de Emerson Rodríguez e Pablo Vegetti.

Para passar de fase, o Vasco conta com a boa fase de Vegetti, um dos artilheiros do futebol brasileiro em 2024. Ao todo, são 17 gols e duas assistências em 36 partidas na temporada. Oito no Brasileirão, atrás apenas de Pedro (10), do Flamengo, e cinco na Copa do Brasil, sendo líder do torneio em gols marcados.

Vegetti está no Vasco desde 2023 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Números e jogo aéreo

Em números pelo Brasileirão, Vegetti é o líder de finalizações do Brasileirão, com um total de 77, sendo 52 ações com a cabeça. Afinal, o jogo aéreo é a especialidade do argentino, com 109 ganhos duelos ganhos pelo alto no campeonato.

Vegetti é mais um acerto do Cruz-Maltino no mercado sul-americano. Em 2023, foi destaque pelo jogo aéreo por Belgrano e Vasco. No clube argentino, foram 227 disputas aéreas e 112 vencidas, enquanto no Vasco foram 218 disputas e 111 vencidas. Além disso, foram 23 gols marcados na temporada passada.