Jogadores do Vasco, brigam com jogadores do Athletico-PR ao final da partida em São Januário pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 19:58 • Rio de Janeiro

Após o confronto entre jogadores do Athletico-PR e membros da comissão do Vasco ao fim da partida de segunda -feira (26), pela 24ª rodada do Brasileirão, o diretor de futebol cruz-maltino chegou a pedir desculpas ao Furacão e disse que medidas seriam tomadas internamente. Hoje, em coletiva de imprensa, o tom foi outro.

➡️ Reforço do Vasco, Jean David brinca com comparações a Soteldo

➡️ Discurso de Léo antes da partida contra Athletico-PR chama atenção de torcedores do Vasco

Os clubes trocaram farpas com notas oficiais nas redes sociais sobre os recentes acontecimentos. Para o clube de Curitiba, 'as condições de segurança de São Januário não foi condizente com o tamanho da partida'. Confira o pronunciamento:

Posteriormente, o Vasco respondeu a nota repudiando qualquer tipo de violência, 'principalmente aquela que deu início a reação que aconteceu na sequência'. Veja:

Na apresentação do atacante Jean David, Marcelo Sant'Anna voltou a falar sobre o ocorrido. O dirigente afirmou que todos os clubes são bem-vindos no estádio vascaíno, mas rebateu o adversário, que afirmou que o Vasco não se comunicou com o presidente do clube paranaense.

— Depois do jogo, eu enquanto funcionário do Vasco SAF e o presidente Pedrinho conversamos com o Autuori. Depois externamos na coletiva o posicionamento do Vasco. O Vasco é reconhecido sempre pelo trabalho de inclusão, respeita todas as instituições. Nossa torcida se orgulha pela história mais linda do futebol brasileiro. O que temos para falar é esse ponto. Vasco responde pelo seu posicionamento, pela tentativa de ter boas relações com clubes.

Diretor de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Anna em coletiva de imprensa em São Januário. (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

— Para o Vasco, é mais um jogo importante do calendário. Temos que estar preparados, um jogo eliminatório, decisivo, importante. O tratamento que todos têm aqui em São Januário é historicamente conhecido, um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro. Eventual clima de, digamos, subir a temperatura, aí é estratégia de cada clube. Às vezes tem clube que gosta de jogar para a torcida para ver se consegue ter mais público no estádio. O Vasco não precisa desse tipo de artifício, a torcida do Vasco sempre apoio e se faz presente.

– A história do Vasco é conhecida, cada clube tem seu posicionamento. Se eventualmente houver algum risco ou crítica, vamos verificar o que aconteceu e procurar sempre evoluir. Não ficar com conversa e desgaste.