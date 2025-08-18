Vasco de Diniz reencontra casa fora de São Januário

O Morumbis voltou a ser palco de grandes momentos do Vasco em 2025. Primeiro, na vitória fora de casa contra o São Paulo, e agora na goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos de Neymar. Coincidência ou não, as duas melhores atuações do time de Fernando Diniz aconteceram nesse mesmo estádio — um palco que, mais uma vez, parece se tornar uma segunda casa para o Cruzmaltino.

Fernando Diniz minimizou a influência do gramado, afirmando que não pretende mudar seu estilo de jogo

- Não acho que temos que mudar o estilo de jogo. Onde tem grama verde e bola, é o lugar pra gente praticar o nosso melhor jogo. Obviamente o adversário acostumado a jogar no próprio campo com a própria torcida acaba tendo mais energia. Mas pra mim o jogo em si não muda nada. Acho que temos que procurar fazer o melhor que a gente pode dentro das nossas características. Por acaso nossas duas melhores partidas foram aqui. O campo é bom, gramado quase sempre impecável.

Mas será mesmo por acaso? O fato é que o Vasco conseguiu demonstrar toda a intensidade, posse e triangulação que definem o futebol de Diniz justamente num gramado de altíssimo nível, enquanto atuações em campos irregulares, como o de São Januário, nem sempre permitem que o estilo floresça em plenitude. Até que ponto a qualidade do Morumbis potencializa o modelo de jogo do Vasco? Não se trata de abrir mão da identidade do time, mas o Morumbis, definitivamente, favorece que essa proposta apareça em sua melhor versão.

Essa relação do Vasco com o Morumbis não é nova. Em 16 de dezembro de 1989, o clube decidiu escolher o estádio adversário para a primeira partida da final do Brasileirão — e venceu o São Paulo por 1 a 0, garantindo o título. Bismarck, destaque daquele time, lembra:

- O regulamento permitia que o time de melhor campanha escolhesse se jogaria em casa ou fora a primeira partida da decisão. Ganhando essa primeira partida, não teria a segunda. Tínhamos feito uma campanha melhor que o São Paulo e poderíamos jogar no Maracanã, mas decidimos que íamos jogar e ganhar lá no Morumbi.

Hoje, quase 36 anos depois, o Morumbis volta a testemunhar grandes atuações do Vasco. Com estilo, confiança e intensidade, Diniz e seu time mostram que, fora de São Januário, também é possível sentir-se em casa.

Lucas Piton comemora gol do Vasco diante do Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que vem por aí para o Vasco?

A próxima partida do Vasco é contra o Juventude, na quarta-feira (20), pelo Brasileirão. Os times entram em campo às 19h, no Alfredo Jaconi.