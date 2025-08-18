Lédio Carmona desabafa após goleada do Vasco no Santos: ‘Não encha o saco’

A goleada do Vasco no Santos repercutiu demais nos programas esportivos e nas redes sociais, mas o destaque foi para o texto produzido por Lérdio Carmona. Ele fez um verdadeiro desabafo em suas redes sociais e chamou atenção dos vascaínos.

O Vasco atropelou o Santos e venceu o rival por 6 a 0, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 50 mil torcedores, o Cruz-maltino não tomou conhecimento de um Peixe abatido e que não soube conter o avanço dos cariocas.

Após a partida histórica, Lédio Carmona, comentarista da Globo, fez um verdadeiro desabafo nas suas redes sociais. Ele pediu para que outros torcedores 'deixassem' o vacaíno torcer em paz.

- 6 x 0 no Santos. E o vascaíno teve, enfim, um dia para chamar de seu. Foi lindo. Não será campeão. Não vai ganhar todas. Talvez perca no próximo. E a dor recomece. Quem é Vasco sabe muito bem disso. Mas quem é Vasco de verdade se entrega pelo clube e vai até o fim por essa paixão - desabafou Lédio Carmona depois da goleada do Vasco no Santos

- Então, deixem o Vasco em paz. Larga de ser chato e permita que o vascaíno possa ser feliz e comemore uma vitória histórica. Tenha mais empatia e não encha o saco de alguém que só quer ser feliz um dia. Nunca vão entender - Completou o comentarista da Globo.

Veja o desabafo completo de Lédio Carmona

Como foi a goleada em Vasco x Santos

O torcedor santista chegou ao bairro do Morumbi confiante em um bom resultado, principalmente por conta da vantagem de cinco pontos em relação à zona do rebaixamento. A expectativa era reviver lembranças dos grandes duelos de mata-mata que o clube já disputou no estádio em épocas de glória, pelo Paulistão, Brasileirão e Libertadores.

Mas foi o Vasco que conseguiu mostrar um melhor rendimento e, até mesmo, melhorar as cobranças de Fernando Diniz relacionadas aos erros de finalização da equipe nos últimos compromissos na temporada.

Antes de a bola rolar, Neymar recebeu uma homenagem pelos 250 jogos com a camisa do Santos, marca atingida no duelo contra o Juventude, também no Morumbis. O camisa 10 entrou em campo segurando a filha Mavie, fruto do relacionamento com a modelo Bruna Biancardi, no colo.

Na tradicional fila de cumprimentos após o hino, um abraço carinhoso no parceiro de Seleção Brasileira Philippe Coutinho. Amigos de longa data, eles já haviam se enfrentado na final da Champions League de 2019/2020 e também em diversas competições pelas categorias de base da Amarelinha.