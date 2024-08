Torcedores do Vasco são abordados pela polícia em frente ao hotel do Athletico (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 10:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Desde o último encontro pelo Brasileirão, que acabou em confusão generalizada dentro e fora de campo, em São Januário, o clima entre Vasco e Athletico Paranaense não está nada pacífico. Na madrugada desta quinta-feira (29), dia do jogo entre os dois times pela Copa do Brasil, torcedores vascaínos não identificados fizeram um foguetório em frente ao hotel onde está hospedada a delegação do Athletico, na praia do Leme, no Rio de Janeiro.

A jornalista Monique Vilela, setorista do Athletico, relatou no X que o foguetório, que começou às 3h da manhã, se estendeu até as 5h30. Policias militares chegaram a abordar os torcedores presentes no local, mas ninguém foi detido.

Vasco x Athletico Paranaense se enfrentam nesta quinta-feira (29), pelas quartas de final da Copa do Brasil, às 20h (de Brasília), em São Januário.

