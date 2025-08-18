Casimiro Miguel pede jogador do Vasco na Seleção: ‘Quando Ancelotti?’

O Vasco goleou o Santos por 6 a 0, no último domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o influenciador Casimiro Miguel, da Cazé TV, pediu a convocação do lateral Paulo Henrique para a Seleção Brasileira. Durante uma live, o comunicador fez o pedido diretamente a Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Quando é que o PH vai estar na Seleção. Quando que ele vai vestir a amarela Ancelotti? Me dá uma data. Eu só quero isso. Cria aquele amistoso lá contra a Argentina que só pode convocar jogador do Brasil. O PH merece vestir a amarela - disse o influenciador.

Paulo Henrique foi um dos destaques da vitória do Vasco sobre o Peixe. Em campo, o lateral não chegou a participar diretamente dos gols da equipe, mas realizou uma partida defensiva impecável. Algo que chamou a atenção de Casimiro Miguel.

continua após a publicidade

Santos x Vasco

A goleada Cruzmaltina começou a ser construída no primeiro tempo, quando Lucas Piton marcou de cabeça aos 17 minutos. Além do gol do lateral, os 45 minutos do confronto também foram marcados por reclamação contra a arbitragem.

O Santos reclamou de uma não expulsão de Hugo Moura, que acertou a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares. Além disso, a equipe paulista também teve um pênalti anulado pelo VAR.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, a equipe de Fernando Diniz desfilou no gramado do Morumbis. Com um amplo domínio, o Vasco empilhou gols. David foi o primeiro a marcar após o retorno do intervalo, aos 6 minutos.

Posteriormente, Philippe Coutinho (2), Rayan e Tchê Tchê voltaram a marcar pelo Cruzmaltino. Aos 22 minutos do segundo tempo o placar já marcava 6 a 0. O cenário gerou revolta por parte dos torecedores do Santos. Alguns deixaram o estádio e outros realizaram protestos simbólicos, como se virarem de costas para o gramado.

Com o resultado, o Vasco somou 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz, agoa, ocupa a 16ª colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Santos se manteve com 21 pontos, e assim, terminou a rodada na 14ª posição.