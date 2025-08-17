Jornalistas rapidamente usaram os seus respectivos perfis nas redes sociais para comentar a goleada por 6 a 0 do Vasco sobre o Santos de Neymar, neste domingo (17), no Morumbis. A vitória expressiva do Cruz-Maltino chocou internautas e a imprensa.

continua após a publicidade

Fernando Campos, da "Cazé TV", chamou a goleada de "7x1 particular".

- Neymar viveu hoje o seu “7x1” particular - publicou em seu perfil no "X".

Já o narrador Jorge Iggor, que está de saída da "TNT Sports" para a Globo e é torcedor santista, apenas escreveu "É, rapaziada..." nas redes sociais.

O comentarista Renato Maurício Prado, por sua vez, destacou a atuação do Vasco.

- Que humilhação para o Santos! Melhor atuação do Vasco nos últimos anos! - publicou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vasco goleia o Santos de Neymar, que chora ao fim do jogo

A goleada do Vasco começou a ser construída aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Lucas Piton marcou de cabeça. Na primeira etapa, o Santos reclamou de uma não-expulsão do volante vascaíno Hugo Moura, que acertou a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares.

continua após a publicidade

No segundo tempo, a equipe de Fernando Diniz desfilou no gramado do Morumbis. Com um amplo domínio, o time carioca empilhou gols, anotados por: David, Coutinho (2), Rayan e Tchê-Tchê. Após o apito final, Neymar chorou e foi consolado pelo técnico cruz-maltino.

Coutinho comemora vitória do Vasco sobre o Santos (Foto: Jota Erre/AGIF)

O cenário gerou revolta por parte dos torcedores do Santos. Alguns deixaram o estádio antes do apito final e outros realizaram protestos simbólicos, como se virarem de costas para o gramado.

continua após a publicidade

O confronto era importantíssimo para a briga na parte debaixo da tabela. Com o resultado, o Vasco alcançou 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz, agora, ocupa a 16ª colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Santos se manteve com 21 pontos.