A euforia vascaína invadiu o Globocop do RJ TV nesta manhã, após a goleada do Vasco por 6 a 0 sobre o Santos no Morumbi. O repórter Genilson Araújo fez sua entrada ao vivo do helicóptero da Globo vestindo uma camisa do Vasco, enquanto fazia imagens aéreas de São Januário e brincava: "O almoço ontem foi peixinho frito".

A goleada do Vasco começou a ser construída aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Lucas Piton marcou de cabeça. No segundo tempo, a equipe de Fernando Diniz desfilou no gramado do Morumbis. Com um amplo domínio, o time carioca empilhou gols, anotados por: David, Coutinho (2), Rayan e Tchê-Tchê.

O confronto era importantíssimo para a briga na parte debaixo da tabela. Com o resultado, o Vasco alcançou 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz, agora, ocupa a 16ª colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Santos se manteve com 21 pontos.

