Fora de Campo

Repórter da Globo entra ao vivo no RJ TV vestido de Vasco e diz: ‘Almocei peixe’

Vasco supera Barcelona e PSG e impõe pior derrota da carreira de Neymar

imagem cameraSantos 0 x 6 Vasco foi transmitido pela Globo (Foto: Reprodução)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/08/2025
11:24
  • Matéria
  • Mais Notícias

A euforia vascaína invadiu o Globocop do RJ TV nesta manhã, após a goleada do Vasco por 6 a 0 sobre o Santos no Morumbi. O repórter Genilson Araújo fez sua entrada ao vivo do helicóptero da Globo vestindo uma camisa do Vasco, enquanto fazia imagens aéreas de São Januário e brincava: "O almoço ontem foi peixinho frito".

➡️ Destaque do Santos desativa rede social após goleada aplicada pelo Vasco

Em "jogo da vida" Vasco goleia Santos e respira fora do Z4

A goleada do Vasco começou a ser construída aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Lucas Piton marcou de cabeça. No segundo tempo, a equipe de Fernando Diniz desfilou no gramado do Morumbis. Com um amplo domínio, o time carioca empilhou gols, anotados por: David, Coutinho (2), Rayan e Tchê-Tchê.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após o apito final, Neymar caiu no choro e foi consolado pelo técnico Fernando Diniz.

O confronto era importantíssimo para a briga na parte debaixo da tabela. Com o resultado, o Vasco alcançou 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz, agora, ocupa a 16ª colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Santos se manteve com 21 pontos.

Neymar abraça Fernando Diniz no Morumbis após goleada por 6 a 0 do Vasco diante do Santos. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
